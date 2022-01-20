Байден порадував пропагандистів Путіна словами про Україну в НАТО

Штати не збираються розміщувати свої військові бази на українській території

19 січня у Білому домі відбулася пресконференція президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Серед інших питань, що обговорювалися, — напружена ситуація навколо України та її ймовірний вступ до НАТО.

Що саме заявив на цю тему Байден, передає GlobalNews.

На думку американського лідера, найближчим часом наша країна не може розраховувати на членство в Альянсі. Все тому, що нам ще потрібно покращувати демократичну систему. Крім того, влада досі не виконала всіх необхідних для вступу до НАТО вимог.

При цьому він наголосив: надалі набуття Україною статусу учасниці військово-політичного блоку виключати не можна.

Зазначимо, що Байден також додав: поки що не йдеться навіть про розміщення на території української держави будь-якої зброї Альянсу. Водночас він запевнив, що президент РФ Володимир Путін попереджений про можливі наслідки своєї агресії. Ідеться про те, що США нібито пообіцяли збільшення військових НАТО в Румунії чи Польщі, якщо Кремль спробує напасти на Україну.

Не можна не додати, що більшість російських ЗМІ розтиражували лише частину цієї заяви Байдена — про те, що Україні поки що не світить статус члена Альянсу. Не зважаючи на різницю в часі з Вашингтоном, дуже багато прокремлівських медіа подали цю інформацію ще пізно вночі.

РосЗМІ спробували розвинути тему

Увага РФ до теми вражає

Нагадаємо, що небажання Путіна бачити Україну в НАТО є однією з причин збільшення військового контингенту на східних кордонах нашої держави. У Кремлі намагаються прикрити агресію за допомогою заяв про нібито існуючу загрозу з боку Альянсу.

При цьому у вітчизняному МЗС російському лідеру порадили подивитися у дзеркало, щоб зрозуміти причини зближення України та НАТО.

Також "Телеграф" писав про те, які три сценарії реагування на ймовірне вторгнення Росії мають США та інші країни-учасниці Альянсу.