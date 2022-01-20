Укр

Байден порадовал пропагандистов Путина словами об Украине в НАТО

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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По словам Байдена, Киеву еще нужно развивать демократию Новость обновлена 20 января 2022, 07:39
По словам Байдена, Киеву еще нужно развивать демократию

Штаты не собираются размещать свои военные базы на украинской территории

19 января в Белом доме прошла пресс-конференция президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. Среди прочих обсуждаемых вопросов — напряженная ситуация вокруг Украины и ее вероятное вступление в НАТО.

Что именно заявил по этой теме Байден, передает GlobalNews.

По мнению американского лидера, в ближайшее время наша страна не может рассчитывать на членство в Альянсе. Все потому, что нам еще предстоит улучшать демократическую систему. Кроме этого, власть до сих пор не выполнила все необходимые для вступления в НАТО требования.

При этом он подчеркнул: в дальнейшем получение Украиной статуса участницы военно-политического блока исключать нельзя.

Отметим, что Байден также добавил: пока речь не идет даже и о размещении на территории украинского государства любого оружия Альянса. Вместе с этим он заверил, что президент РФ Владимир Путин предупрежден о возможных последствиях своей агрессии. Речь о том, что США якобы пообещали увеличение военных НАТО в Румынии или Польше, если Кремль попытается напасть на Украину.

Нельзя не добавить, что большинство российских СМИ растиражировали лишь часть этого заявления Байдена — о том, что Украине пока не светит статус члена Альянса. Несмотря на разницу во времени с Вашингтоном, очень многие прокремлевские медиа дали информацию еще поздней ночью.

РосСМИ попытались развить тему
РосСМИ попытались развить тему
Внимание РФ к теме впечатляет
Внимание РФ к теме впечатляет

Напомним, что нежелание Путина видеть Украину в НАТО является одной из причин увеличения военного контингента на восточных границах нашего государства. В Кремле пытаются прикрыть агрессию с помощью заявлений о якобы существующей угрозе со стороны Альянса.

При этом в отечественном МИД российскому лидеру посоветовали посмотреть в зеркало, чтобы понять причины сближения Украины и НАТО.

Также "Телеграф" писал о том, какие три сценария реагирования на вероятное вторжение России имеют США и другие страны-участницы Альянса.

Теги:
#Украина #НАТО #Президент США #Джо Байден
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