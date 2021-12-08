1 Владимир Зеленский & Андрей Ермак

На первой строчке рейтинга "Телеграфа" оказались сразу две персоны

Исторически институт президентства в Украине крепко стоял на ногах. Все главы государства до Зеленского имели широкие полномочия, подкрепляя их договоренностями с коалицией в парламенте. Приход же Зе-президента серьезно изменил ситуацию — 73% поддержки на выборах и монобольшинство в Верховной Раде сделали шестого президента практически всемогущим.

Любые хотелки Зеленского и его окружения до этого момента исполнялись — будь то смена премьера, увольнение спикера парламента или ломание через колено Конституционного суда. В текущем году для усиления влияния и повышения рейтингов Зеленский взял в руки мощную дубину в виде СНБО, решения на котором принимаются без судебных приговоров, а на основании закрытых данных. Удобно.

Роль же главы ОП Андрея Ермака в нашей стране сложно оценить отдельно от президента, ведь он постоянно находится в непосредственной близости к первому лицу (или его уху). Вряд ли еще кому-то, кроме Ермака, Зеленский позволит отмечать свой день рождения в президентской резиденции.

Глава ОП не только курирует работу канцелярии президента, но и отвечает за ключевые международные контакты (в том числе с россиянами), успешно лоббирует кадровые назначения и контролирует, чтобы все контакты с Зеленским были только через него, или в его присутствии. Жирным подчеркиванием статуса Ермака стала нашумевшая операция по задержанию наемников "Вагнера", финальное решение о которой главе ГУР якобы озвучил не президент, а его "вице-" — Ермак.

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