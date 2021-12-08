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Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов, Юлия Забелина
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Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:59
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции

В списке есть несколько неожиданных фамилий

С приближением Нового года традиционно подводят итоги предыдущих 12 месяцев. В этот раз "Телеграф" решил начать новую историю и создал собственный рейтинг влиятельности политиков на жизнь в стране.

Слово главного редактора

Политический вес и влияние — понятия весьма относительны. Их нельзя пощупать, посчитать или измерить в абсолютных единицах. При этом Украина на протяжении последних 30 лет была и остается весьма зависима от политической конъюнктуры — как внешней, так и внутренней.

Рейтинг "Телеграфа" создан на основе наблюдений за текущим положением дел. Конечно, многие могут с ним не согласиться. Кто-то посчитает, что его/ее незаслуженно в список не включили, или же поставили не на такую высокую позицию, как того бы хотелось. И это нормально. 

При анализе данных для составления такого серьезного рейтинга тяжело оставаться объективным, но мы попытались. Выводы, сделанные редакцией, основываются не только на личных ощущениях, но и подтверждаются информацией от компетентных собеседников. 

Даже на первый взгляд наш список вызовет у читателя некоторые вопросы. Например, как и почему в рейтинге политиков оказались миллиардер Ринат Ахметов и журналист Дмитрий Гордон, но при этом там нет представителей Кабмина (за исключением силовых ведомств). Ответы по первым двум персонам вы можете увидеть в личных профайлах (открываются при нажатии на фамилию в списке), а вот относительно правительства и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля стоит прояснить. 

Пожалуй впервые в истории независимой Украины мы столкнулись с ситуацией, когда глава Кабмина является настолько несамостоятельным и зависимым от Банковой. А имена некоторых министров, при всем к ним уважении, не запоминают даже депутаты. Шмыгаль — идеальный премьер для президента Владимира Зеленского — исполнительный, без видимых личных амбиций. Но сегодня о другом — давайте же посмотрим, кто и на какой позиции расположился.

Рейтинг украинских политиков по итогам 2021 года

В списке есть не только представители власти, но и лидеры оппозиции
В списке есть не только представители власти, но и лидеры оппозиции

Для просмотра описания по каждому из политиков — переходите в профайл, нажав на имя.

  1. Владимир Зеленский и Андрей Ермак
  2. Ринат Ахметов 
  3. Алексей Данилов
  4. Сергей Шефир
  5. Виктор Медведчук
  6. Арсен Аваков
  7. Кирилл Тимошенко
  8. Иван Баканов
  9. Михаил Подоляк
  10. Давид Арахамия
  11. Андрей Смирнов
  12. Олег Татаров
  13. Ирина Венедиктова
  14. Дмитрий Разумков
  15. Пётр Порошенко 
  16. Юлия Тимошенко
  17. Виталий Кличко
  18. Дмитрий Гордон
  19. Сергей Левочкин 
  20. Юрий Бойко

Мы будем рады услышать ваш фидбек — прокомментировать и высказать свое видение можно на нашей страничке в Facebook или чате в Telegram.

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#Юрий Бойко #Юлия Тимошенко #Рейтинги #Ринат Ахметов #Петр Порошенко #Арсен Аваков #Сергей Левочкин #Виктор Медведчук #Владимир Зеленский #Олег Татаров #Дмитрий Гордон #Андрей Смирнов #Дмитрий Разумков #Ирина Венедиктова #Сергей Шефир #Кирилл Тимошенко #Иван Баканов #Андрей Ермак #Давид Арахамия #Михаил Подоляк
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
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