Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года

В списке есть несколько неожиданных фамилий

С приближением Нового года традиционно подводят итоги предыдущих 12 месяцев. В этот раз "Телеграф" решил начать новую историю и создал собственный рейтинг влиятельности политиков на жизнь в стране.

Слово главного редактора

Политический вес и влияние — понятия весьма относительны. Их нельзя пощупать, посчитать или измерить в абсолютных единицах. При этом Украина на протяжении последних 30 лет была и остается весьма зависима от политической конъюнктуры — как внешней, так и внутренней.

Рейтинг "Телеграфа" создан на основе наблюдений за текущим положением дел. Конечно, многие могут с ним не согласиться. Кто-то посчитает, что его/ее незаслуженно в список не включили, или же поставили не на такую высокую позицию, как того бы хотелось. И это нормально.

При анализе данных для составления такого серьезного рейтинга тяжело оставаться объективным, но мы попытались. Выводы, сделанные редакцией, основываются не только на личных ощущениях, но и подтверждаются информацией от компетентных собеседников.

Даже на первый взгляд наш список вызовет у читателя некоторые вопросы. Например, как и почему в рейтинге политиков оказались миллиардер Ринат Ахметов и журналист Дмитрий Гордон, но при этом там нет представителей Кабмина (за исключением силовых ведомств). Ответы по первым двум персонам вы можете увидеть в личных профайлах (открываются при нажатии на фамилию в списке), а вот относительно правительства и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля стоит прояснить.

Пожалуй впервые в истории независимой Украины мы столкнулись с ситуацией, когда глава Кабмина является настолько несамостоятельным и зависимым от Банковой. А имена некоторых министров, при всем к ним уважении, не запоминают даже депутаты. Шмыгаль — идеальный премьер для президента Владимира Зеленского — исполнительный, без видимых личных амбиций. Но сегодня о другом — давайте же посмотрим, кто и на какой позиции расположился.

Рейтинг украинских политиков по итогам 2021 года

В списке есть не только представители власти, но и лидеры оппозиции

Для просмотра описания по каждому из политиков — переходите в профайл, нажав на имя.

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