6 - Арсен Аваков

Несмотря на отставку, экс-министр остается одной из самых влиятельных персон в стране

Арсен Борисович — один из самых опытных украинских политиков, который сумел усидеть в кресле главы МВД более семи лет, "пережив" даже смену руководителей государства. За время работы министром сколотил немалый капитал: финансовый, медиа и политический.

Был одним из бенефициаров партии "Народный фронт", а сейчас объединяет вокруг себя противников президента, хотя сам вступать ни в какую партии не планирует, а хочет быть "мозговым центром" украинской оппозиции. Депутаты, ориентирующиеся на Авакова, есть также и в президентской фракции "Слуга народа".

У Авакова отличные отношения с многими олигархами, а также опытными политиками типа Юлии Тимошенко. Не так давно экс-министр заключил негласный "пакт о ненападении" с Петром Порошенко.

И хоть из-за расследования убийства Шеремета в патриотических кругах к Авакову относятся неоднозначно, это не мешает ему апеллировать к своей проукраинской позиции, вспоминая весну 2014 года. Тогда, как известно, бойцы спецназа "Ягуар" под руководством Авакова зачистили здание Харьковской ОГА и задержали несколько десятков сепаратистов.

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