Укр

#6 - Арсен Аваков

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Настоящий рекордсмен по удержанию министерского портфеля Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:27
Настоящий рекордсмен по удержанию министерского портфеля

Несмотря на отставку, экс-министр остается одной из самых влиятельных персон в стране

Арсен Борисович — один из самых опытных украинских политиков, который сумел усидеть в кресле главы МВД более семи лет, "пережив" даже смену руководителей государства. За время работы министром сколотил немалый капитал: финансовый, медиа и политический. 

Был одним из бенефициаров партии "Народный фронт", а сейчас объединяет вокруг себя противников президента, хотя сам вступать ни в какую партии не планирует, а хочет быть "мозговым центром" украинской оппозиции. Депутаты, ориентирующиеся на Авакова, есть также и в президентской фракции "Слуга народа". 

У Авакова отличные отношения с многими олигархами, а также опытными политиками типа Юлии Тимошенко. Не так давно экс-министр заключил негласный "пакт о ненападении" с Петром Порошенко.

И хоть из-за расследования убийства Шеремета в патриотических кругах к Авакову относятся неоднозначно, это не мешает ему апеллировать к своей проукраинской позиции, вспоминая весну 2014 года. Тогда, как известно, бойцы спецназа "Ягуар" под руководством Авакова зачистили здание Харьковской ОГА и задержали несколько десятков сепаратистов.

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.

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#Рейтинг #Топ-20 #Арсен Аваков
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