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5 лет назад убили Павла Шеремета: кем он был, и почему его убийцы до сих пор не найдены

5 лет назад убили Павла Шеремета: кем он был, и почему его убийцы до сих пор не найдены
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф

Прошло ровно 5 лет с момента убийства журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Павел Григорьевич Шеремет – российский, белорусский и украинский тележурналист. Родился и вырос в Беларуси, где начал свою журналистскую карьеру, затем работал на Общественном телевидении России, а с 2012 года сотрудничал в Украине с изданием "Украинская правда", телеканалом "ТВі" и "Радио Вести". Выступал против режима Александра Лукашенко, аннексии Крыма и разворачивании Россией войны на Донбассе.

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В трагическое утро он находился в машине руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, ее в момент внутри авто не было. Взрыв произошел в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. В тот момент Шеремет выезжал из дома на один из радиоэфиров. Предполагается, что взрывчатка находилась под днищем автомобиля. Шеремет умер в машине "скорой помощи". Как констатировали медики, смерть наступила в результате несовместимых с жизнью травм и сильной кровопотери. В окружении погибшего тогда говорили, что Шеремет накануне жаловался на слежку за собой. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Несколько лет правоохранители не сдвигались с места в деле Шеремета. Хотя ими было опрошено около 20 тысяч человек. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года. По данным полиции, злоумышленники использовали мину мощностью 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте на дистанционном управлении. Были обнародованы видео с камер наблюдения, где некий мужчина подготавливает место для крепления бомбы, а через пару часов взрывчатку закладывает неизвестная женщина.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко по статье ККУ "умышленное убийство". Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране. Тогда президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что имена заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета будут оперативно установлены. Правоохранители предъявили большое количество информации, сопоставлений, но прямых улик против подозреваемых на данный момент нет. Продолжается рассмотрение дела. Подозреваемые своей вины не признают.

Судебный процесс сопровождается митингами и протестами, многие публичные люди выражают поддержку задержанным, а несколько украинских артистов сняли клип в поддержку подозреваемых по делу Шеремета.

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После года под стражей Шевченковский райсуд все-таки сменил меру пресечения одному из подозреваемых – ветерану АТО Андрею Антоненко, заменив ее на круглосуточный домашний арест. Ранее меру пресечения изменили и Юлии Кузьменко: она остается под домашним арестом. Яну Дугарь, в переписке с которой признался президент Владимир Зеленский, выпустили из СИЗО под залог.

В начале 2021 года в сети появилась информация о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен белорусский КГБ и Александр Лукашенко. Спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки. Тема обсуждалась в 2012 году, за 4 года до подрыва машины журналиста в Киеве. Об этом свидетельствуют записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, переданные белорусской оппозицией.

Ранее "Телеграф" выяснил, что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко после обнародования "пленок Шеремета".

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.
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