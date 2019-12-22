"Белыми нитками": на Майдане проходит марафон в поддержку подозреваемых в деле Шеремета

Новости Украины:На Майдане идет марафон "Белыми нитками" в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Украинские музыканты проводят марафон "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Мероприятие стартовало на Майдане Независимости в Киеве.

"Этот марафон, как мы пошутили, мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса по скорости его организации. Дело в том, что когда есть настоящие друзья, когда есть настоящие граждане в этой стране - нет никаких препятствий", - отметила со сцены радиоведущая Соня Сотник.

Она также поблагодарила всех, кто пришел в такую дождливую погоду.

"Все эти три человека с нами, мы обязательно будем добиваться правды, мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы справедливость восторжествовала", - подчеркнул музыкант, радиоведущий Сергей Кузин.

У Києві триває марафон «Білими нитками» на підтримку затриманих у справі Шереметаhttps://t.co/5fqrkqThnu pic.twitter.com/EzGro0JACE — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 22, 2019

Возле Монумента Независимости построена сцена. На сцене плакаты "#яневирю: белыми нитками" и "Кто следующий?"

По состоянию на 13:30 к марафону присоединилось более двухсот человек.

Всех участников марафона угощают чаем возле сцены.

Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы "Мотор'ролла", "Мандры", Karna, Сергей Танчинец ( "Без Ограничений"), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" и другие.

І зрозуміло, що на акції “Білими нитками” на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь лунає пісня Ріффа “Тихо прийшов, тихо пішов” pic.twitter.com/DasM1fC7Um — IrynaNazarchuk (@NazarchukIryna) December 22, 2019

Как отметили организаторы, музыкальный марафон продлится до 22:00.

Как сообщалось ранее, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. На брифинге по этому поводу также выступили Президент Украины Владимир Зеленский, первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Следствие подозревает пять человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко (его следствие считает организатором убийства Шеремета).

Для Кузьменко и Антоненко суд избрал меру пресечения в виде ареста. Суд также применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для военной медсестры Яны Дугарь.

20 декабря Андрей Антоненко (Рифмастер) подал иск в суд на Президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля и генерального прокурора Руслана Рябошапку о защите своей чести и достоинства.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.