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"Белыми нитками": на Майдане проходит марафон в поддержку подозреваемых в деле Шеремета

"Белыми нитками": на Майдане проходит марафон в поддержку подозреваемых в деле Шеремета
17:22 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:На Майдане идет марафон "Белыми нитками" в поддержку Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Украинские музыканты проводят марафон "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Мероприятие стартовало на Майдане Независимости в Киеве.

"Этот марафон, как мы пошутили, мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса по скорости его организации. Дело в том, что когда есть настоящие друзья, когда есть настоящие граждане в этой стране - нет никаких препятствий", - отметила со сцены радиоведущая Соня Сотник.

Она также поблагодарила всех, кто пришел в такую дождливую погоду.

"Все эти три человека с нами, мы обязательно будем добиваться правды, мы сделаем все, что в наших силах для того, чтобы справедливость восторжествовала", - подчеркнул музыкант, радиоведущий Сергей Кузин.

Возле Монумента Независимости построена сцена. На сцене плакаты "#яневирю: белыми нитками" и "Кто следующий?"

По состоянию на 13:30 к марафону присоединилось более двухсот человек.

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Всех участников марафона угощают чаем возле сцены.

Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы "Мотор'ролла", "Мандры", Karna, Сергей Танчинец ( "Без Ограничений"), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" и другие.

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Как отметили организаторы, музыкальный марафон продлится до 22:00.

Как сообщалось ранее, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. На брифинге по этому поводу также выступили Президент Украины Владимир Зеленский, первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Следствие подозревает пять человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко (его следствие считает организатором убийства Шеремета).

Для Кузьменко и Антоненко суд избрал меру пресечения в виде ареста. Суд также применил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для военной медсестры Яны Дугарь.

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20 декабря Андрей Антоненко (Рифмастер) подал иск в суд на Президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля и генерального прокурора Руслана Рябошапку о защите своей чести и достоинства.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля.

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Все по теме:

Концерт, Киев, Майдан Независимости, Павел Шеремет, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.
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