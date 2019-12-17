Дело Шеремета: "ЕС" создает ВСК

Новости Украины:"Евросолидарность" инициировала создание ВСК Рады для обеспечения законности расследования убийства Шеремета.

Создание Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля над расследованием убийства журналиста Павла Шеремета не позволит допустить назначения "виновных" в этом деле по политическим решениям, подчеркнула депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз и отметила, что "Евросолидарность" инициировала создание соответствующей ВСК.

"После создания ВСК мы выполним свою прямую обязанность народных избранников и сделаем все возможное, чтобы не допустить назначения виновных по политическим решениям", - подчеркнула Фриз на своей странице в сцосе Фейсбук во вторник.

Она напомнила, что 13 декабря был совершен арест трех общественных активистов, волонтеров и защитников Украины: волонтера, военного медика и младшего сержанта 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, участницы ООС Яны Дугарь; известного детского кардиохирурга, волонтера, общественного деятеля и участницы ООС Юлии Кузьменко; музыканта, сержанта ВСУ, участника ООС Андрея Антоненко.

"Очевидно, в этом деле является тотальное нивелирование процессуальных норм, несанкционированное проведение следственных действий в разрез предписаниям УПК, определенная манипуляция доказательствами со стороны обвинения и нарушение принципа презумпции невиновности, гарантированного ст. 62-63 Конституции Украины, ст. 17 УПК Украины, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметила депутат.

Фриз также добавила, что есть ряд сопутствующих вопросов, которые даже после эфиров и презентации в ходе совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга, остаются без ответа: "Почему следователи и суд игнорируют доводы адвокатов? Почему судьей по делу был назначен тот самый одиозный судья Сергей Вовк, которого Верховная Рада в 2015г лишала неприкосновенности, а ВККС отстраняла от должности? Почему дело стало активно продвигаться именно сейчас: в условиях угрозы федерализации Украины и политического давления со стороны России? Почему президент Украины присутствовал на брифинге, где силовики отчитались о якобы "раскрытом" деле Шеремета?"

По ее словам, к полномочиям президента Украины явно не входит "засвидетельствование своим присутствием" отчетов о работе правоохранительных органов. По мнению Фриз, это может свидетельствовать только об очередном давлении на ход расследования и будущий суд.

"К сожалению, осуществление противоправного давления на ветеранское и волонтерское движение Украины стало уже характерной чертой 2019г и ярким эхом "режима Януковича", - добавила она.

"Хочется верить, что господин Зеленский и "команда", которая ведет расследование, осознают личную ответственность, когда называют имена подозреваемых, и тем более отправляют их под суд "без суда и следствия" - простите за тавтологию, иначе никак", - резюмировала представитель "Евросолидарности".