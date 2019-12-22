Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Дело Шеремета: украинского журналиста вызвали на допрос

Дело Шеремета: украинского журналиста вызвали на допрос
13:37 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Украинского журналиста Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета.

Украинский журналист Андрей Павловский вызван на допрос. Об этом он сообщил в видеообращении, которое разместил на своей страничке в Фейсбук. 

Павловский сообщил, что для него стало неожиданностью, что ему позвонили из главного следственного управления и хотят передать повестку. Он рассказал, что его снова вызывают на допрос в деле об убийстве Павла Шеремета.

"Дело в том, что в день, когда убили Павла Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет про то, куда исчезли памятники, хотела записать (мера Киева Виталия — ред.) Кличко, и услышала взрыв", — сказал Павловский.

По словам Павловского, с мэром Киева никто предварительно не договаривался о встрече, и никто не знал, что с ним хотят записать материал. 

ГПУ обновила группу прокуроров в деле Шеремета

Андрей Павловский рассказал, что его журналистка услышала взрыв и побежала на место происшествия. Прибежав туда, она начала снимать горящий автомобиль. Теперь же ее вызывают на допрос и хотят провести какие-то следственные действия.  Что это за действия и каким образом они будут проходить пока остается загадкой, добавил Павловский.

Напомним, Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко (Рифмастер).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Журналист, Павел Шеремет, Убийство журналиста, Убийство Шеремета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь