Дело Шеремета: украинского журналиста вызвали на допрос

Новости Украины:Украинского журналиста Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве Павла Шеремета.

Украинский журналист Андрей Павловский вызван на допрос. Об этом он сообщил в видеообращении, которое разместил на своей страничке в Фейсбук.

Павловский сообщил, что для него стало неожиданностью, что ему позвонили из главного следственного управления и хотят передать повестку. Он рассказал, что его снова вызывают на допрос в деле об убийстве Павла Шеремета.

"Дело в том, что в день, когда убили Павла Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет про то, куда исчезли памятники, хотела записать (мера Киева Виталия — ред.) Кличко, и услышала взрыв", — сказал Павловский.

По словам Павловского, с мэром Киева никто предварительно не договаривался о встрече, и никто не знал, что с ним хотят записать материал.

Андрей Павловский рассказал, что его журналистка услышала взрыв и побежала на место происшествия. Прибежав туда, она начала снимать горящий автомобиль. Теперь же ее вызывают на допрос и хотят провести какие-то следственные действия. Что это за действия и каким образом они будут проходить пока остается загадкой, добавил Павловский.

Напомним, Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко (Рифмастер).