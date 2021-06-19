Фигурантка дела Шеремета Яна Дугарь пришла на переговоры в Офис президента (эксклюзивные фото и видео)

В субботу, 19 июня, днем в Офис президента прибыла военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Дугарь прибыла в Офис президента не сама, а со своими адвокатами.

В настоящее время они находятся в здании Офиса президента.

От каких либо-комментариев что Дугарь, что ее адвокаты, воздержались.

Как сообщалось, на своей президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конфенференции заявил, что переписывается с Яной Дугарь, которую подозревали в причастности к убийству Павла Шеремета. В подтверждение показал переписку в телефоне. Тогда же он пообещал, что если вина подозреваемых по делу Шеремета не будет доказана, будет разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по поводу его дальнейшего нахождения на посту.

Позже Дугарь подтвердила, что переписывается с Зеленским.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"