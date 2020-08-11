Убийство Шеремета: фигурантке дела изменили меру пресечения

Столичный суд решил отпустить подозреваемую Юлию Кузьменко под домашний арест.

Апелляционный суд города Киева сменил меру пресечения врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, которая подозревается в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом в Фейсбук сообщает сообщество Free Dr Kuzmenko.

"Юлию освобождают под круглосуточный (домашний арест - ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвался автомобиль, погиб журналист Павел Шеремет.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.