Венедиктова: Не надо бело делать такого громкого брифинга по делу Шеремета

Новости Украины:Ирина Венедиктова считает, что громкий брифинг положил начало испорченному восприятию общества дела Шеремета.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета через два месяца будет результат, который может понравиться не всем, по ее мнению, не надо было силовикам давать громкий брифинг по делу, потому что это испортило восприятие общества.

Об этом Ирина Венедиктова рассказала в интервью "Украинской правде".

"Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет - увидим.

Вы же знаете: "точка зрения определяется местом сидения". Поэтому, что бы я сейчас не говорила, оно будет не на руку ни адвокатам, ни прокурорам в суде. Это может быть расценено в суде как влияние и ангажированность, я не буду делать таких выводов.

Я знаю, какой риторики от меня ожидает общество в этом деле. Но я оставлю дело людям, которые должны его закончить - конкретным прокурорам, конкретным судьям. Адвокаты сделают свое дело. Это нормально и цивилизованно, давайте быть профессионалами", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка, когда выходил на брифинг по делу Шеремета, видимо, имел "какие-то идеи, был уверен в своих действиях", но Венедиктова не хотела бы это комментировать, потому что это не честно по отношению к Рябошапке: "Все, что я буду сейчас говорить, может быть камнем в его город".