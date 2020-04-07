Дело Лероса: в ГБР заговорили о возможной утечке информации

Новости Украины:Венедиктова не исключила, что Лерос выложил информацию о пленках в качестве защитного механизма.

В деле народного депутата Гео Лероса могла произойти утечка информации из правоохранительных органов.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью изданию "Украинская правда" в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию от адвоката Лероса о якобы поиске компромата на нардепа со стороны правооохранителей.

"Я не знаю, кто там что искал. У меня не было никаких мотивов и никакого понимания, что надо идти таким путем. Поэтому моих указаний не было. Более того, я не исключаю, что действительно, когда начали собирать определенную информацию, из правоохранительных органов могла быть "утечка", и господин Гео выложил информацию о пленкак в качестве защитного механизма. Такое также может быть", - отметила она.

Венедиктова акцентировала, что ее задача - "это объективно, справедливо организовать это расследование".

При этом в ответ на вопрос о достоверности пленок глава ГПУ сказала, что после завершения экспертизы можно будет сделать выводы.

"Для меня Гео - это положительный образ, он действительно человек из сферы искусства, он пришел менять страну. Но если есть какие-то определенные инсинуации, связанные с назначением на должность и так далее, то с этим надо разбираться", - отметила она.

Вместе с тем Венедиктова подчеркнула, что разговаривала с главой ОП Андреем Ермаком, и он "попросил разобраться объективно и не затягивая".

"Мне кажется, что Андрею Борисовичу очень важно показать чистоту процесса, который происходит. Он - наиболее заинтересованное лицо, потому что, как бы там не переживал господин Гео, наибольшие убытки от всего этого получит господин Ермак", - добавила генпрокурор.

Напомним:

29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Ермак же заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Лероса от должности внештатного советника.

Ранее Лерос вошел в число депутатов "Слуги народа", которые подписали обращение к секретарю СНБО с призывом уволить своего советника на общественных началах Сергея Сивохо.

Также Лерос критиковал результаты заседания ТКГ в Минске 11 марта с участием Ермака, на котором обсуждался вопрос создания Консультативного совета, который оппоненты власти расценили как возможную легализацию на переговорах представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".