Нардеп Лерос пришел на допрос в СБУ, но просил его перенести

Новости Украины:Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос прибыл на допрос в СБУ, но ходатайствует о переносе в связи с объединением дел.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос в понедельник прибыл на допрос в Службе безопасности Украины, где ему сообщили, что объединили уголовные производства по признакам незаконного приобретение, сбыта или использование специальных техсредств получения информации с производством по признакам мошенничества.

"Сегодня, 06.04.2020, Гео Лерос явился на допрос в СБУ. Уголовное производство № 22020000000000065 открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Во время допроса было сообщено, что данное уголовное производство объединили с уголовным производством по № 22020000000000066 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество)", - написал на своей странице в Фейсбук адвокат Маси Найем.

В этом контексте он сообщил, что Лерос и его защита приняли решение ходатайствовать о переносе допроса на основании ст. 135 УПК (Порядок осуществления вызова в уголовном производстве).

"Гео на данный момент не отказывается давать показания. Но нам не понятна логика (назовем это так), по которой и СБУ, и ГБР вызывают на допрос по делу с одной квалификацией, а затем объединяют, добавляя синхронно ст. 190 УК", - написал Найем.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

1 апреля сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля в рамках расследование дела о незаконном использовании специальных технических средств негласного получения информации, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату.

3 апреля Найем сообщил, что Лерос прибыл на допрос в ГБР вместе с защитой, но в связи с объединением уголовных производств просит о переносе следственного действия.

"Что касается допроса народного депутата Украины Гео Леоса в Государственном бюро расследований. Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.365 УК (превышение власти или служебным полномочий – ИФ). Так было указано в повестке", - написал на своей странице в Фейсбук адвокат.

Вместе с тем, он подчеркнул, что следствие проинформировало об объединении уголовных производств и добавило ряд статей, по которым проводится расследование - ст.328 (разглашение государственной тайны), ст.344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Мы начали допрос и в ходе допроса заявили ходатайство о переносе допроса на основании ст. 135 УПК", - сообщил адвокат.