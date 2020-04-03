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Убийство Шеремета: одному из фигурантов дела пролили арест

Убийство Шеремета: одному из фигурантов дела пролили арест
20:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве украинского журналиста, продлили до 1 июня.

Печерский районный суд Киева продлил до 1 мая меру пресечения в виде содержания под стражей ветерану АТО Андрею Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил его адвокат Станислав Кулик.

"Судья Белоцерковец продлил Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июня", - сказал он.

Адвокат добавил, что это решение суда будет обжаловано.

Дело Шеремета решили продлить

Как известно, о задержании и сообщении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

В частности, следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. В отношении Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, Андрей Антоненко.
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