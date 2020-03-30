Дело Шеремета решили продлить

Новости Украины:Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили до июня.

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака сообщает hromadske.

Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. По словам прокурора Зузака, все трое подозреваемых сейчас отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

месте с тем адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно данного ходатайства, настаивая на том, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению мер пресечения подозреваемым, которые заканчиваются в начале апреля.