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Дело Шеремета решили продлить

Дело Шеремета решили продлить
22:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили до июня.

Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца - до 12 июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака сообщает hromadske.

Следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрей Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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По словам прокурора, без их завершения передавать дело в суд - рано. По словам прокурора Зузака, все трое подозреваемых сейчас отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

месте с тем адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь подавали возражения относительно данного ходатайства, настаивая на том, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Также в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению мер пресечения подозреваемым, которые заканчиваются в начале апреля.

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Все по теме:

Павел Шеремет, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, ОГПУ, Офис Генпрокурора.
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