Трепак: У меня забрали курирование деятельностью двух департаментов

Новости Украины:Виктор Трепак объяснил, почему решил уйти с должности заместителя генерального прокурора.

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение из Офиса генпрокурора после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей.

Об этом он сказал в комментарии "Зеркалу недели".

"Сегодня подал заявление об отставке с должности заместителя Генерального прокурора. Такое решение принял после того, как Генпрокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей. В частности, у меня забрали курирование деятельностью двух департаментов - которые осуществляют процессуальное руководство в" делах Майдана", и по делам, которые расследуются следователями СБУ", - отметил Трепак.

По его словам, такое перераспределение полномочий является способом воздействия на него и вмешательство в осуществление его полномочия прокурора.

"То есть можно утверждать о нарушении гарантий независимости прокурора, что прямо запрещено законом. Дело в том, что моя должность не является чисто административной - с ней связан целый комплекс процессуальных полномочий, предусмотренных УПК Украины, являющимися неотъемлемыми от тех уголовных производств, которые я курировал до сегодняшнего утра. А это, в частности, "дела Майдана", дело об убийстве Екатерины Гандзюк. Перераспределение полномочий между заместителями генерального прокурора делает невозможным дальнейшее выполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий в таких делах, а следовательно означает мое фактическое устранение от них в полном объеме", - указывает Трепак.

Он отметил, что его фактическое отстранение от "дела Гандзюк" произошло тогда, когда следствие по нему вышло на финишную прямую.

"Утверждение генпрокурора И.Венедиктовой о том, что при изменении моих функциональных обязанностей за мной остаются те ключевые дела, которыми я занимался, - просто слова. Ведь выведение из моей компетенции соответствующих подразделений лишает меня как заместителя генпрокурора процессуальных и организационных возможностей должным оюразом организовывать расследование этих дел. Такое решение на нынешнем этапе расследования этих дел считаю неоправданным и не взвешенным, поскольку это не будет способствовать эффективному расследованию", - утверждает он.

При этом Трепак уверяет, что не превышает свою роль и значение в расследовании этих "дел Майдана" и "дела Гандзюк". По его словам, группы прокуроров в этих делах являются компетентными.

В то же время он не исключает, что прокурорам, которые на сегодняшний день занимаются расследованием этих дел, не дадут работать так, как нужно.

Трепак считает, что новое руководство Офиса генпрокурора может остановить реформу прокуратуры.

"Предвижу и другое: начатая с такими сложностями реформа прокуратуры, которая впервые за все время независимости Украины ввела ее кадровую очистку и кардинальное изменение принципов работы, будет прекращена. А это значит, что все вернется к предыдущей практике, к схемам и" решению вопросов". К большому сожалению, есть все основания говорить о потерянных возможностях для утверждения в Украине новой по сути прокуратуры", - отметил он.

Как сообщалось, Трепак курировал следствие по делу Гандзюк и добился экстрадиции из Болгарии Алексея (Москаленко) Левина, подозреваемого в причастности к убийству Гандзюк.

Согласно новому распределению обязанностей, который сделала генпрокурор Ирина Венедиктова, вместо Трепака курировать департамент надзора за специальными органами правопорядка будет ее вновь назначенный заместитель Алексей Симоненко.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила, что перераспределила обязанности между своими заместителями. В то же время она заверила, что не отстраняла Трепака от следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Трепак был назначен заместителем генпрокурора в октябре 2019 года экс0генпрокурором Русланом Рябошапкой. С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя председателя Службы безопасности Украины.