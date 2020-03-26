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Венедиктова: Поймать взяточника за руку - недостаточно

Венедиктова: Поймать взяточника за руку - недостаточно
23:09 Чт, 26 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Венедиктова ратует за мобилизацию правоохранительной системы в связи с коронавирусом.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ратует за мобилизацию в борьбе с преступностью, а также полную мобилизацию правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid 19, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Поймать взяточника за руку - недостаточно. Коррупционеры должны нести реальное наказание, соответствующее тяжести своих преступлений. Нам нужно отстаивать адекватные размеры залогов - цена свободы не может буди мизерной по сравнению с суммой неправомерной выгоды. Количество осужденных к заключению за преступления в сфере экономики с признаками коррупции чрезвычайно низкая, а возврата средств государству - недостаточно. Мы наконец должны выявить и искоренить причины мягкой судебной репрессии в отношении лиц, обвиняемых в экономических, служебных преступлениях, особенно, где убытки не возмещены. Очевидно, прокуроры не всегда последовательно отстаивают свою позицию в части меры наказания", - сказала Венедиктова.

В частности, она призвала к полной мобилизации правоохранительной системы в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid 19.

"Вирус, как и преступность - непростой враг, но мы должны быть начеку, чтобы остановить распространение и не дать дельцам злоупотреблять этой сложной ситуацией", - добавила генпрокурор.

Также участники совещания обсудили состояние защиты прав детей. Ирина Венедиктова ориентировала органы прокуратуры на усиление ювенального направления деятельности.

Напомним: 

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Коррупция, Коронавирус, ОГП, Ирина Венедиктова.
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