Соколов будет исполнять обязанности главы ГБР (Фото)

Новости Украины:Полномочия директора Госьбюро расследований будет исполнять Соколов

В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора Александр Соколов.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, исполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Соколов начал исполнять полномочия с 17 марта 2020 года. Соколов был назначен заместителем руководителя Госбюро 20 января.

10.07.2001 - 27.06.2006 - курсант Института подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

27.06.2006 - 12.10.2010 - СБУ в Харьковской области.

20.12.2010 - 01.11.2011 - ГНА Украины (Запорожская обл.)

01.11.2011 - 27.03.2012 - ГНС Украины (Харьковской обл.)

27.03.2012 - 18.04.2014 - МВД Украины.

15.08.2014 - 17.01.2020 - СБУ в Харьковской области.

В 2019 получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Фото: ГБР

Напомним: