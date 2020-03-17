Соколов будет исполнять обязанности главы ГБР (Фото)

В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором исполнять полномочия директора Государственного бюро расследований будет заместитель директора Александр Соколов.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
"В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, исполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов", - сказано в сообщении.
Уточняется, что Соколов начал исполнять полномочия с 17 марта 2020 года. Соколов был назначен заместителем руководителя Госбюро 20 января.
Фото: ГБР
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