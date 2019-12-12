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Убийство журналиста Шеремета: подозревают троих задержанных

Убийство журналиста Шеремета: подозревают троих задержанных
19:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено троим задержанным.

Подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Подозрение по ст.115, проводятся следственные действие, обыски", - сказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, двое других подозреваемых в этом деле, супруги Владислав и Инна Грищенко, в настоящее время находятся под стражей по другому делу, и подозрение в убийстве Шеремета им пока не предъявлялось.

"Двум другим фигурантам - супругам Грищенко - пока подозрение в этом деле не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области", - рассказал Шевченко.

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Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

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Полиция, МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета.
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