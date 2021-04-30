Обвиняемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко выпустили из-под стражи (видео)

Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, только что освободили из-под стражи. Решение приняли 30 апреля в Шевченковском суде Киева.

Сообщается, что из СИЗО Антоненко отправится под домашний арест.

По информации Телеграмм-канала PavlovskyNews, на сегодняшнем заседании гособвинитель не настаивал на том, чтобы Антоненко держали под стражей. Отметим, что ранее меру пресечения изменили и Юлии Кузьменко, которую также обвиняют в убийстве Павла Шеремета. Подозреваемая остается под домашним арестом.

У суда Антоненко встречают его сторонники, которые верят в его невиновность и пришли поддержать мужчину.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Ранее Андрей Антоненко заявил, что считает себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране.

Подробнее о том, какая судьба ожидает подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь после обнародования аудиозаписей, читайте в материале "Телеграфа": Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко.