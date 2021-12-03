Оппозиционный фронт: какую роль придумал себе Аваков и кто может стать премьером после ухода Зеленского

Обострившаяся война между президентом Владимиром Зеленским и миллиардером Ринатом Ахметовым привела к появлению целой группы политиков и медийных личностей, постоянно критикующих нынешнюю власть при медиа поддержке самого богатого украинца.

Несмотря на общность в своей риторике, политики вроде экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, объединяться в одну политическую силу пока не собираются, но цель каждого из них – вернуться во власть уже после президентства Зеленского. Подробнее в материале «Телеграфа».

5600 причин поссориться

Нестабильность монобольшинства в парламенте, быстрые отставки и превращение Банковой в главный центр принятия решений в стране — все это ускоряло наступление политического кризиса в стране. Но возникшая война между ним и Ахметовым сделала еще один широкий шаг в этом направлении. Напомним, ухудшение отношений главы государства и главного бизнесмена страны произошло из-за планов принять экономически невыгодный Ахметову «ресурсный» законопроект 5600 и так называемый "закон о деолигархизации" (оба закона, к слову, были приняты). Ахметов в ответ стал поддерживать оппонента Банковой – уже экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Президент, уже не прячась, открыто критикует олигарха во время встреч с журналистами и публичных выступлений в парламенте, говорит, что Ахметова втягивают в госпереворот и публично отчитывает медийщиков, которые работают на каналах бизнесмена. Масла в огонь подлил тот факт, что упомянутый «ресурсный» законопроект ко второму чтению стал еще жестче, а значит еще более невыгоден Ахметову. После принятия его бизнес потеряет примерно два миллиарда гривен в год.

«С подачи Арахамии во фракции была договоренность что мы «сбиваем» 97 правку к закону 5600, которая уменьшает налогообложение добычи руды. Она очень устраивала Ахметова, и мы в итоге ее сбили. Хотя до этой войны был вариант принять документ в более мягкой форме, вариант Минфина»,- делится один из высокопоставленных членов «Слуги народа».

Еще один «привет» Ахметову — отсутствие выплаты ДТЭКу за "зеленую" электроэнергию, чему позже даже был посвящен один из эфиров программы Савика Шустера на "Украине 24".

Единомышленники

Ахметов заблаговременно сделал одну важную "ставку" и с самого начала конфликта между ОП и уже прошлым членом команды "Слуг" Дмитрием Разумковым стал на сторону бывшего спикера Рады. Разумков получил абонемент на посещение каналов Ахметова, чем неустанно злит Офис президента.

Кроме того, на медиа-площадках Ахметова регулярно стали появляться представители прошлой власти и медийные личности, которые стали активно критиковать Зеленского и его команду. Например, бывшие премьер-министры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, бывший глава МВД Арсен Аваков. Туда же стоить причислить журналиста Дмитрия Гордона и доктора Евгения Комаровского, которые рьяно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании в 2019 году. К слову, в одном из своих последних видео Комаровский даже публично назвал себя «лохом» за это.

Всколыхнула информпространство и недавняя совместная фотография этих персон на дне рождения у телеведущего Савика Шустера в Литве, которую Аваков подписал словами: «Да, это именно то, о чем вы подумали». Но общей команды, как поясняют несколько собеседников, приближенных к команде Гройсмана и Авакова, у политиков не будет.

«Общую партию они не планируют. Аваков хочет стать своего рода «мозговым центром» оппозиции, и с приходом к власти уже занять какой-то государственный пост. Но депутатство ему точно неинтересно, — говорит собеседник "Телеграфа". — Сейчас у него функционирует офис на Банковой, куда он забрал всех своих людей из министерства внутренних дел. На данный момент у него "пакт о ненападении" с Порошенко и Турчиновым, против «Слуг». Самого Зеленского он лично критиковать не будет, только его команду, потому что санкции СНБО – штука, которая влияет на всех. Ему совсем не хочется, чтобы в один прекрасный день ввели санкции, например, против его «кошелька» Котвицкого (Игорь Котвицкий, экс-нардеп от «Народного фронта», — Авт.). Есть еще разговоры о воссоздании «Народного фронта-2», но пока это только разговоры. Они только примеряют, кто кем может стать в новой конфигурации власти. Но тот же Гордон в политику идти не хочет, как и Комаровский. С Разумковым они встреч тоже не проводят»,- поясняет источник.

При этом, в своем недавнем интервью Аваков сказал, что симпатизирует Гройсману, как «одному из самых достойных и подготовленных людей». Он подчеркнул, что и ему, и Яценюку очень симпатична его партия «Украинская стратегия Гройсмана».

А вот сам Гройсман видит для своей партии самостоятельный путь, без каких-либо объединений с Яценюком.

«У него автономный офис в здании Микитася (экс-нардеп и скандальный застройщик Максим Микитась, — Ред.). Какое-то время с ним даже работали политтехнологи из Польши, но сотрудничество прекратилось. Гройсман может выиграть за счет перетока голосов от Порошенко, но пока их стратегия – это работа в регионах, у него хорошие показатели по Центральной Украине и поддержка по медиа от Ахметова», - комментирует источник издания.

По информации «Телеграфа», полученной от близких к Ахметову депутатов, именно Гройсмана олигарх рассматривает в качестве будущего премьер-министра. Сам же Гройсман, комментируя будущее своей политической силы и свое собственное, ответил «Телеграфу», что сейчас занимается активным строительством партии.

«Партия сейчас активно развивается по всей стране, мы создаем свои ячейки, у нас формируется мощная команда публичных людей, с опытом и стратегическим мышлением. И как показывает социология, доверие к нам и рейтинг нашей партии растут»,- прокомментировал экс-премьер.

Что кается широкого объединения с Аваковым и Яценюком, то Гройсман сказал, что пока не готов это комментировать. «По поводу Яценюка и Авакова, то они не единожды высказывались об этом объединении, мне нечего к этому добавить. Как команда, которая рассчитывает зайти в следующий созыв парламента, по результатам выборов мы ("Украинская стратегия Гройсмана", — ред) будем смотреть, с какими политическими силами сможем координировать свои усилия. Но сейчас называть, кто это мог бы быть, очень сложно»,- добавил политик.

Евгений Комаровский в комментарии "Телеграфу" заявил, что «не видит для себя никакого политического будущего» и не планирует вступать в какие-либо партии.

Ряды "слуг народа" тем временем редеют. После покинувшего фракцию Романа Сохи, из монобольшинства могут выйти еще ряд мажоритарщиков. В том числе, по словам источников, речь идет о депутатах, ориентирующихся на Авакова. К примеру, Александр Бакумов уже вошел в МФО Разумкова «Разумная политика». Но в "Слуге народа" говорят, что им есть чем ответить.

«Ну выйдет из фракции до Нового года еще один-два депутата, но этим все и закончится. Потому что по некоторым людям могут включиться правоохранительные органы, например, НАБУ. Даже уже по одному есть НСРД (негласные следственные действия), возможно, там есть некоторые интересные записи. Этим Татаров занимается (замглавы Офиса президента Олег Татаров, — Авт). Возвращаем депутатов, которые ушли и учим тех, кто хочет отколоться»,- комментирует источник в руководстве партии.

Кроме того, «Слуги» сейчас будут увеличивать свое медиа представительство за счет ряда телеканалов, о чем «Телеграф» уже писал. После отказа ходить на эфиры каналов Ахметова, у «Слуг» появился некий медиа-вакуум, который нужно чем-то заполнять. В этих целях власть изменит формат вещания телеканала "Рада" и даже создаст под себя неформальный медиахолдинг. Ожидается, что на Зеленского и Ко в информационном поле будут работать госканалы "Рада" и "Дом", а также частные "24 канал" и Live. Ну и конечно "1+1" Игоря Коломойского, с которым у президента также вынужденное для обоих потепление.