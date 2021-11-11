Гройсман, Разумков и даже доктор Комаровский: кого Ахметов бросил на войну с Банковой

Многие сторонники президента начали выступать с его критикой

В последние дни наблюдается активная медийная критика в сторону президента Владимира Зеленского и его правительства от телеканалов бизнесмена Рината Ахметова.

"Телеграф" разбирался, кто попал в эту "войну" в качестве "оружия", которое дискредитирует Зеленского.

Одним из главных "ударов в спину" президента является поддержка медиа-пулом Ахметова бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. При этом еще пару месяцев назад Разумков не так часто светился на этих ресурсах, т.к. на это влияла невозможность ОП и богатейшего человека страны договориться.

"Еще до отставки, а тем более после нее, Разумков получил карт-бланш на каналах "Украина" и "Украина 24". Медийно Ахметов его теперь поддерживает, и это не может не злить Зеленского", — рассказал "Телеграфу" один из "Слуг народа" не под запись.

Но Разумков — не единственный. Не так давно с острой критикой президентской партии "Слуга народа" публично выступил бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Из-за некоторых якобы имеющихся договоренностей лично Зеленского Аваков не "зацепил", однако досталося и Давиду Арахамии, и даже СНБО.

Из последних ярких примеров критики Зеленского — доктор Евгений Комаровский. Как сообщали источники "Телеграфа", ему также может оказывать финансовую поддержку Ринат Ахметов.

Доступ к каналам бизнесмена также впервые за долгое время получил главный политический оппонент Зеленского Петр Порошенко.

Согласно кулуарным разговорам, в ближайшее время вполне себе можно ожидать недовольства Зеленским со стороны Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Последнему, к слову, даже прочат вероятное кресло премьера, если война Ахметова против Зеленского пройдет успешно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, сумеет ли Владимир Зеленский таки попробовать силы на втором президентском сроке. Раздумьями на этот счет поделился политический психолог Валентин Ким.