Банковой огласили войну: чего ждать от новых проектов Авакова и Разумкова

В конце недели произошло сразу несколько знаковых политических событий — экс-министр внутренних дел Арсен Аваков вернулся в публичную политику с критикой команды действующего президента, а бывший спикер парламента Дмитрий Разумков создал межфракционное объединение, в которое войдут в том числе нардепы из "Слуги народа". Многие расценили такой шаг Разумкова как заявку на собственную политсилу, а на Банковой и вовсе болезненно восприняли события последних дней.

Что стоит за планами Авакова и Разумкова, и как на это будет реагировать Офис президента — в нашем материале.

Разумков насобирал 25 "штыков"

После того, как в начале октября Дмитрия Разумкова отправили в отставку, в основном, из-за нарастающего конфликта лично с президентом, в политикуме заговорили о том, что экс-спикер будет создавать свою депутатскую группу, а позже – и политическую силу, о чем «Телеграф» подробно рассказывал. На такие разговоры в «Слуге народа» реагировали весьма болезненно и даже угрожали забрать у бывшего спикера мандат.

В частности, глава партии Александр Корниенко озвучивал, что этот вопрос могут поднять на съезде партии в конце ноября. Несмотря на это, Разумков все-таки создал объединение депутатов, но пока решил ограничиться межфракционным. Объединение, которое экс-спикер назвал «Разумная политика» сейчас насчитывает 25 депутатов. В него, по информации «Телеграфа» должны войти депутаты из «Слуги народа» — Василий Мокан, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Сергей Бабак, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Анатолий Гунько, Александр Бакумов, представители «Батькивщины», которые не голосовали за отставку Разумкова — Андрей Николаенко и Алена Шкрум, исключенная из фракции «СН» Людмила Буймийстер.

Конфликт с президентом стоил Разумкову поста спикера

В эфире одного из телеканалов Разумков заявил, что объединение будет заниматься «внедрением стабильной и продуманной государственной политики, защитой свободы слова, человека, его жизни и здоровья и утверждением верховенства права».

Сбежавших "слуг" накажут, но из фракции исключать не будут

По словам Людмилы Буймийстер, депутаты, вошедшие в МФО, сплотились против узурпации власти.

«Это объединение профессионалов, депутатов, которые объединяются для внедрения своих идей и наработок, потому что их очень много за последние два года и воплощать их в жизнь в рамках внефракционного объединения будет значительно легче, чем по одному, тем более, что все эти инициативы было сложно продвигать в рамках монобольшинства. Но я бы не забегала вперед относительно партии, потому что сейчас главное пережить энергетический кризис. Мы объединяемся против авторитаризма, который происходит в стране»,- прокомментировала она «Телеграфу».

Против депутатов-слуг, примкнувших к МФО Разумкова, могут применить внутрипартийные санкции, как это было, например, с Дмитрием Наталухой. Он, напомним, отказался поддержать отставку спикера и из-за этого не смог занять кресло министра по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо уже уволенного Олега Урусского. Однако исключений из фракции, по мнению Буймийстер, ждать не стоит.

«Учитывая то количество депутатов из «Слуги народа», которое присоединилось к этому объединению они вряд ли на это пойдут. Если руководство фракции не самоубийцы, конечно. Потому что если любого депутата, который высказывается против линии партии, исключать, то это монобольшинство быстро закончится. Скорее их будут держать в заложниках, в рамках той или иной фракции, чтобы не допустить формирование депутатской группы. Но как это будет мы увидим потом. По парламенту ходит шутка, что как в супермаркете собирают наклейки: собери десять и получи скидку, так и тут: десять раз сходи на эфир и покритикуй "Слугу народа" и можешь заработать на исключение из фракции»,- комментирует депутат.

Аваков снова в игре, но с Зеленским не воюет

Еще одно событие недели – возвращение в публичную политику Арсена Авакова. После четырех месяцев молчания, он дал интервью телеканалу "Украина 24" Рината Ахметова, в котором раскритиковал власть Зеленского. В частности, экс-глава МВД сказал, что стал неудобным министром для нынешней власти, потому что не хотел соглашаться со всеми их решениями, и не хотел закрывать глаза на ряд нарушений избирательного процесса во время выборов в Ивано-Франковске (там с громким скандалом победил кандидат от «Слуг» Василий Вирастюк, — Ред.) и на дорожные инциденты с участием депутатов-"слуг".

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Но самое громкое обвинение прозвучало в адрес одного из основных орудий нынешней власти – СНБО. Аваков назвал его «аппаратом по штампованию санкций». Также бывший министр критиковал главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, но при этом, не критиковал Владимира Зеленского. Как поясняют в окружении экс-министра не под запись, перед отставкой у Авакова был разговор с Владимиром Зеленским, в котором тот сказал, что уважает выбор 73% и трогать лично президента не будет. Есть еще одна причина такого пакта о ненападении: уголовные дела, которые в случае чего, могут достать из-под полы на Авакова.

«Ему могут вспомнить и вертолеты (Аваков лоббировал закупку французских б/у аппаратов для санавиации — Ред.) и многие его решения на посту главы МВД. И Запад его не защитит. Запад вообще его опасается и называет непрогнозированным»,- комментирует собеседник в Зе-команде.

Сам Аваков в интервью заявил, что собственной партии не строит, но будет в политике. Сотрудничать экс-министр планирует с другими политиками на проукраинско-партиотической нише, которых поддерживает и олигарх Ринат Ахметов: экс-премьеры Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, а также ряд мажоритарщиков, с которыми Аваков ведет переговоры. В его команде утверждают, что играть он будет на похожем имиджевом поле, что и экс-спикер Разумков: умеренного консерватизма.

Как говорят не под запись собеседники «Телеграфа» в «Слуге народа», в партийном чате оба события восприняли достаточно пассивно, а вот в ОП – болезненно. «И интервью Авакова, и МФО Разумкова там восприняли как оглашение войны. Поэтому сейчас там оперативно занялись разработкой стратегии борьбы с обоими политиками»,- комментирует источник.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как глава ОП Андрей Ермак готовится к новым выборам в парламент. В частности, Банковая обсуждает сотрудничество с рядом политических сил на "правом фланге" — "Свободой" и Сергеем Притулой, а также депутатскими групами из нынешнего созыва Верховной Рады.