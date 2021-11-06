Банковій оголосили війну: чого чекати від нових проєктів Авакова та Разумкова

Наприкінці тижня відбулося одразу кілька знакових політичних подій — екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повернувся до публічної політики з критикою команди чинного президента, а колишній спікер парламенту Дмитро Разумков створив міжфракційне об’єднання, до якого увійдуть нардепи зі "Слуги народу". Багато хто розцінив такий крок Разумкова як заявку на власну політсилу, а на Банковій і взагалі болісно сприйняли події останніх днів.

Що стоїть за планами Авакова та Разумкова і як на це реагуватиме Офіс президента — у нашому матеріалі.

Разумков назбирав 25 "штиків"

Після того, як на початку жовтня Дмитра Разумкова відправили у відставку, в основному через наростаючий конфлікт особисто з президентом, у політикумі заговорили про те, що екс-спікер створюватиме свою депутатську групу, а пізніше – і політичну силу, про що «Телеграф» докладно розповідав. На такі розмови у «Слузі народу» реагували дуже болісно і навіть погрожували забрати у колишнього спікера мандат.

Зокрема, голова партії Олександр Корнієнко озвучував, що це питання можуть підняти на з’їзді партії наприкінці листопада. Незважаючи на це, Разумков таки створив об’єднання депутатів, але поки що вирішив обмежитися міжфракційним. Об’єднання, яке екс-спікер назвав «Розумна політика», зараз налічує 25 депутатів. До нього, за інформацією «Телеграфа», мають увійти депутати зі «Слуги народу» — Василь Мокан, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Сергій Бабак, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Анатолій Гунько, Олександр Бакумов, представники «Батьківщини», які не голосували за відставку Разумкова — Андрій Ніколаєнко та Альона Шкрум, виключена з фракції «СН» Людмила Буймійстер.

Конфлікт із президентом коштував Розумкову посади спікера

В ефірі одного з телеканалів Разумков заявив, що об’єднання займатиметься «впровадженням стабільної та продуманої державної політики, захистом свободи слова, людини, її життя та здоров’я та утвердженням верховенства права».

"Слуг", що втекли, покарають, але з фракції виключати не будуть

За словами Людмили Буймійстер, депутати, які увійшли до МФО, згуртувалися проти узурпації влади.

«Це об’єднання професіоналів, депутатів, які об’єднуються для впровадження своїх ідей та напрацювань, тому що їх дуже багато за останні два роки і втілювати їх у життя в рамках позафракційного об’єднання буде значно легше, ніж по одному. Тим паче, що всі ці ініціативи були складно просувати у межах монобільшості. Але я не забігала б уперед щодо партії, бо зараз головне пережити енергетичну кризу. Ми об’єднуємося проти авторитаризму, який відбувається в країні», – прокоментувала вона «Телеграфу».

Проти депутатів-слуг, які приєдналися до МФО Разумкова, можуть застосувати внутрішньопартійні санкції, як це було, наприклад, із Дмитром Наталухою. Він, нагадаємо, відмовився підтримати відставку спікера і через це не зміг зайняти крісло міністра з питань стратегічних галузей промисловості замість звільненого Олега Уруського. Проте винятків із фракції, на думку Буймійстер, чекати не варто.

«З огляду на ту кількість депутатів із «Слуги народу», яка приєдналася до цього об’єднання, вони навряд чи на це підуть. Якщо керівництво фракції не самогубці, звісно. Бо якщо будь-якого депутата, який висловлюється проти лінії партії, виключати, то ця монобільшість швидко закінчиться. Швидше за все їх триматимуть у заручниках, у межах тієї чи іншої фракції, аби не допустити формування депутатської групи. Але як це буде, ми побачимо потім. По парламенту ходить жарт, що як у супермаркеті збирають наклейки: збери десять та отримай знижку, так і тут: десять разів сходи на ефір і покритикуй "Слугу народу" і можеш заробити на виключення з фракції», — коментує депутат.

Аваков знову у грі, але із Зеленським не воює

Ще одна подія тижня – повернення до публічної політики Арсена Авакова. Після чотирьох місяців мовчання він дав інтерв’ю телеканалу "Україна 24" Рінату Ахметову, в якому розкритикував владу Зеленського. Зокрема, екс-глава МВС сказав, що став незручним міністром для нинішньої влади, бо не хотів погоджуватися з усіма їхніми рішеннями, і не хотів заплющувати очі на низку порушень виборчого процесу під час виборів в Івано-Франківську (там із гучним скандалом переміг кандидат від «Слуг» Василь Вірастюк — Ред.) і на дорожні інциденти за участю депутатів-"слуг".

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Але найгучніше звинувачення пролунало на адресу одного з основних знарядь нинішньої влади – РНБО. Аваков назвав його «апаратом зі штампування санкцій». Також колишній міністр критикував голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію, але при цьому не мочив Володимира Зеленського. Як пояснюють в оточенні екс-міністра не під запис, перед відставкою у Авакова була розмова з Володимиром Зеленським, в якій той сказав, що поважає вибір 73% і особисто чіпати президента не буде. Є ще одна причина такого пакту про ненапад: кримінальні справи, які в разі чого можуть дістати на Авакова.

«Йому можуть згадати і вертольоти (Аваков лобіював закупівлю французьких б/в апаратів для санавіації — Ред.) та багато його рішень на посаді глави МВС. І Захід його не захистить. Захід взагалі його побоюється та називає непрогнозованим», — коментує співрозмовник у Зе-команді.

Сам Аваков в інтерв’ю заявив, що власну партію не будує, але буде в політиці. Співпрацювати екс-міністр планує з іншими політиками на проукраїнсько-партіотичній ніші, яких підтримує і олігарх Рінат Ахметов: екс-прем’єри Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, а також низка мажоритарників, з якими Аваков веде переговори. У його команді стверджують, що гратиме він на схожому іміджевому полі, що і екс-спікер Разумков: поміркованого консерватизму.

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Як кажуть не під запис співрозмовники «Телеграфу» у «Слузі народу», у партійному чаті обидві події сприйняли досить пасивно, а от в ОП – болісно. «І інтерв’ю Авакова, і МФО Разумкова там сприйняли як оголошення війни. Тому зараз там оперативно зайнялися розробкою стратегії боротьби з обома політиками», - коментує джерело.

Раніше ми докладно розповідали, як голова ОП Андрій Єрмак готується до нових виборів до парламенту. Зокрема, Банкова обговорює співпрацю з низкою політичних сил на "правому фланзі" — "Свободою" та Сергієм Притулою, а також депутатськими групами із нинішнього скликання Верховної Ради.