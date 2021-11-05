Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко оцінив політичні перспективи колишнього міністра внутрішніх справ

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив 4 листопада ввечері з низкою заяв в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Про свою відставку розповідав дуже обережно. Зізнався, що не дорогою із Зеленським. Але чітко не пояснив чому. Не особливо «проїхався» по Зеленському. Мовляв, просто різні погляди. Мовляв, немає балансу у цієї влади. Нібито навіть за Порошенка (якого Аваков люто ненавидить) був баланс.

Тобто можна зрозуміти, що Авакова хотіли поставити в лад, грубіше – у стійло, але він не став. І пішов, бо не захотів бути за спиною того самого глави Офісу президента – Єрмака. Хотів бути у першому ряду. І це, схоже, причина відходу.

Тепер Аваков заявляє про свої політичні амбіції. Що з політики не йде. У цьому широко розкинув мережу. Закликав і Смешка, і Разумкова, і Тимошенко об’єднуватись. Тобто по суті проситься до когось у команду. Говорить про готовність до когось приєднатися. Загалом можна сказати, що Аваков почав себе продавати.

Зрозуміло, що Разумков та Тимошенко не будуть разом. Хоча б тому, що обидва гратимуть у популізм, в умовний соціалізм. При цьому Юлія Володимирівна грає більше на правому, проукраїнському полі. А Разумков стане "пастися", скажімо так, на південному сході.

Цікаво, що Аваков позиціює себе центристом. При цьому, схоже, готовий – трохи вліво чи вправо. І в цьому інтерв’ю він по суті продає себе.

Для певної категорії Аваков, звісно, «чорт». Але для когось може бути дуже цікавим як соратник, союзник.

Зрозуміло, що всі названі люди не об’єднуватимуться. Це просто форма пропозиції себе.

Що Банкова може зробити Авакову? Пробувати клепати якісь кримінальні справи, щоб його дискредитувати? Але для більшості населення він і так токсичний. До того ж не виключаю, що Аваков має певні теки на Банкову. І між ними укладено своєрідний пакт про ненапад. Причому не нападати краще за Банкову, тому що удари Авакова по ній можуть виявитися критичними.

Спробувати не пускати Авакова на канали? Але Банкова не має можливості закрити йому доступ до всіх майданчиків. Тим часом Аваков настільки цікавий, у тому числі своєю токсичністю, що його захочуть запросити всі – заради рейтингу передач.