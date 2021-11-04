"Я вмію говорити "ні": Аваков пояснив, чому звільнився з поста глави МВС

За словами колишнього міністра, в Україні вся виконавча влада перейшла в Офіс президента

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на цю посаду його запросив президент України Володимир Зеленський як професіонала, а причиною звільнення назвав незалежну позицію у ряді питань, яка не всім подобалася.

Відповідна заява прозвучала під час ефіру програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

За словами Авакова, в Україні зараз немає балансу у виконавчій владі, адже вся вона зараз зосереджена в Офісі президента. І це велика проблема, з якою він не міг погодитися.

Ексголова МВС зазначив, що Зеленський запросив його міністром як професіонала-експерта і його не обирали як представника від парламенту.

"Зеленський мене запросив як компетентну людину, яка може робити цю важку справу. Я пропрацював більше ніж 2 роки. Поки не побачив, що моя компетентність не може себе далі реалізовувати. Я не хочу брати участь у тих речах, з якими не згоден. Я вмію говорити «ні», але це не усім подобається", — заявив Арсен Аваков.

Колишній міністр додав, що за часи попереднього президента Україні стосунки між політичними силами також були досить непрості, однак "тоді вдавалося приймати виважені рішення та проводити незалежну політику".

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи повернеться ексглава МВС Арсен Аваков у політику.