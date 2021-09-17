Аваков завдає першого удару по Офісу президента: чи повернеться ексглава МВС в політику?

Експерт прокоментував випад Арсена Авакова на адресу радника глави ОП Олексія Арестовича

Арсен Аваков, який залишив в липні 2021 року пост міністра МВС України, який займав з 2014 року, після деякої паузи почав "бити" по Офісу президента. У вівторок, 14 вересня, ввечері, на своїй сторінці в Facebook він опублікував пост, в якому "пройшовся" по раднику глави Офісу президента, спікеру української делегації в ТКГ Олексію Арестовичу. Тому "прилетіло" за відеоролик чотирирічної давності, в якому Арестович назвав зону АТО "курортом для хлопчиків".

Політичний експерт Михайло Чаплига розповів "Телеграфу", про що говорить цей випад Авакова і чому в якості "жертви" обраний саме Арестович.

"Ми бачимо старт політичної кампанії Авакова. Не те щоб виборчої, але — політичної. Грати ж він буде з тими, з ким фотографувався на недавньому форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES Brainstorm). Він фактично використовував форум як майданчик для свого нового старту. На фото, які викладав, був обійнявшись з Яценюком (Арсеній Яценюк — колишній спікер Ради, експрем'єр, глава партії "Народний фронт"). Швидше за все, на паях, 50 на 50, буде новий політичний проєкт у Авакова з Яценюком", — прогнозує Михайло Чаплига.

При цьому, за його словами, з імовірністю в 90 відсотків можна стверджувати, що Яценюк не буде претендувати на те, щоб стати обличчам цього проєкту.

"Думаю, він буде претендувати на якусь виборну посаду, або ту, що призначається. В той же Нацбанк, де раніше працював, в якийсь інший орган", — відзначає експерт.

На його думку, Аваков зараз намагається позиціювати себе як політик.

"А найкраща форма позиціювання — вступити в дебати з кимось з опонентів, — пояснює Михайло Чаплига. — Аваков намагається показати, що орієнтується на, скажімо так, російськомовних патріотів України. Хоч такого електорального поля насправді немає, але його можна умовно назвати. А для позиціювання на цьому полі йому потрібно вибрати таку людину, яка спілкується російською мовою і теж позиціює себе нібито патріотом — і вступити з ним в полеміку. От він і вибрав Арестовича, у якого ніби як немає офіційного місця роботи в системі влади, але є статус, дарований президентом. Вдалий персонаж для таких речей. І відмінний вхід в політичну кампанію".

У суботу, 18 вересня, видання "Телеграф" опублікує великий матеріал про новий політичний проєкт Арсена Авакова.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив, що Арсен Аваков, який 15 липня пішов з поста міністра внутрішніх справ України, восени може повернутися в Кабмін.

Але тепер на це не схоже. Раніше, коментуючи "Телеграфу" ситуацію з "зачисткою" кадрів Арсена Авакова, директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов зазначив, що Банкова продовжує наживати собі ворогів.