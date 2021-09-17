Аваков наносит первый удар по Офису президента: вернется ли экс-глава МВД в политику?

Эксперт прокомментировал выпад Арсена Авакова в адрес советника главы ОП Алексея Арестовича

Арсен Аваков, покинувший в июле 2021 года пост министра МВД Украины, который занимал с 2014 года, после некоторой паузы начал "бить" по Офису президента. Во вторник, 14 сентября, вечером, на своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором "прошелся" по советнику главы Офиса президента, спикеру украинской делегации в ТКГ Алексею Арестовичу. Тому "прилетело" за видеоролик четырехлетней давности, в котором Арестович назвал зону АТО "курортом для мальчиков".

Политический эксперт Михаил Чаплыга рассказал "Телеграфу", о чем говорит этот выпад Авакова и почему в качестве "жертвы" выбран именно Арестович.

"Мы видим старт политической кампании Авакова. Не то чтобы избирательной, но – политической. Играть же он будет с теми, с кем фотографировался на недавнем форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES Brainstorm). Он фактически использовал форум как площадку для своего нового старта. На фото, которые выкладывал, был в обнимку с Яценюком (Арсений Яценюк – бывший спикер Рады, экс-премьер, глава партии "Народный фронт"). Скорее всего, на паях, 50 на 50, будет новый политический проект у Авакова с Яценюком", – прогнозирует Михаил Чаплыга.

При этом, по его словам, с вероятностью в 90 процентов можно утверждать, что Яценюк не будет претендовать на то, чтобы стать лицом этого проекта.

"Думаю, он будет претендовать на какую-то назначаемую или выборную должность. В тот же Нацбанк, где ранее работал, в какой-то другой орган", – отмечает эксперт.

По его мнению, Аваков сейчас пытается позиционировать себя как политик.

"А лучшая форма позиционирования – вступить в дебаты с кем-то из оппонентов, – поясняет Михаил Чаплыга. – Аваков пытается показать, что ориентируется на, скажем так, русскоязычных патриотов Украины. Хоть такого электорального поля на самом деле нет, но его можно условно назвать. А для позиционирования на этом поле ему нужно выбрать такого человека, который общается на русском языке и тоже позиционирует себя якобы патриотом – и вступить с ним в полемику. Вот он и выбрал Арестовича, у которого вроде как нет официального места работы в системе власти, но есть статус, дарованный президентом. Удачный персонаж для таких пикирований. И отличный вход в политическую кампанию".

В субботу, 18 сентября, издание "Телеграф" опубликует большой материал о новом политическом проекте Арсена Авакова.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что Арсен Аваков, который 15 июля ушел с поста министра внутренних дел Украины, осенью может вернуться в Кабмин.

Но теперь на это непохоже. Ранее комментируя "Телеграфу" ситуацию с "зачисткой" кадров Арсена Авакова, директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев отметил, что Банковая продолжает наживать себе врагов.