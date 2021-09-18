Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка

Источники рассказали "Телеграфу" о новом политическом проекте экс-главы МВД Арсена Авакова

До очередных парламентских выборов в Украине почти два года, но ряд политиков начали готовиться к ним уже сейчас. В том числе, речь идет о так называемой старой когорте и представителях прошлой власти. Начал собирать политических соратников и ушедший с поста главы МВД Арсен Аваков. Среди вероятных партнеров экс-министра под следующие выборы называют фамилии бывших премьер-министров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Подробнее об этом в материале "Телеграфа".

Конфликт с ОП

Арсена Авакова Верховная Рада уволила еще летом — достаточно тихо и неожиданно даже для многих серьезных политических игроков. Передовал увольнению личный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Хотя сейчас в окружении экс-министра говорят, что он заранее знал о планах Офиса президента.

"Он давно понимал, что его хотят снимать. Какое-то время Зеленский прислушивался к Авакову, считал его старшим товарищем, а тот пользовался своим влиянием и общался соответственно. Кроме того, у Зеленского был страх перед Аваковым. Но постепенно Зеленский политически окреп и мысль о том, что министра необходимо менять уже не казалась Зеленскому такой невозможной. Окончательно Аваков все понял, когда на своей пресс-конференции президент показал журналисту переписку с подозреваемой по делу Шеремета Яной Дугарь. Это был сигнал ему. И не помог даже Шефир (помощник президента Сергей Шефир — ред.), который был его главным лоббистом в Зе-команде", — говорит источник "Телеграфа", знакомый с ситуацией.

По словам еще одного собеседника в политикуме, на какое-то время Аваков ушел в небытие, уехав из Украины.

"Он заручился поддержкой американцев, хотя сильно вписываться за него они не стали, и уехал. Единственное, что он просил — не трогать главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Потому что это деньги. Офис президента в свою очередь стал выживать из МВД людей Авакова, а также, людей близкого к нему Сергея Чеботаря (заместитель министра внутренних дел при Авакове — ред.)", — комментирует источник "Телеграфа".

О том, как власть решила "зачищать" людей Авакова в разных структурах "Телеграф" писал ранее. В частности, о ситуации в Харькове, где всех близких к министру людей стали отодвигать от управления городом. Одну из главных ролей в этом процессе играет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Пора возвращаться

Но в политическом небытие Арсен Аваков пребывал недолго. Впервые на публике после своей отставки он появился на форуме YES, который проходил в Киеве на минувших выходных. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что собирается жить и работать в Украине. Но чем конкретно будет заниматься — не ответил.

Также он опубликовал совместное фото с Гройсманом и Яценюком.

Спустя несколько дней он также опубликовал критический пост в адрес внештатного советника Главы ОП Андрея Ермака Алексея Арестовича, и посоветовал Офису президента его уволить. После этого заявления многие заговорили о том, что экс-министр ищет возможность вернуться в публичную политику. И как говорят собеседники "Телеграфа", это правда.

"Аваков и не собирался уходить из политики. Просто, на какое-то время, скажем так, был разговор в ОП, что он не будет "светиться", — рассказал один из нардепов не под запись.

Сейчас Аваков собирает вокруг себя политических единомышленников, среди которых и Гройсман с Яценюком. Кроме того, по словам одного из источников, Аваков разговаривал по поводу сотрудничества с Юлией Тимошенко.

"У них хорошая связь. Но Юлю сейчас взяли на крючок из-за ситуации с зерновой корпорацией, так как там напрямую можно выйти на зятя ЮВТ (в августе при попытке покинуть Украину был задержан руководитель «Государственной продовольственно-зерновой корпорации», подозреваемый в растрате на десятки миллионов долларов — ред.). После этой ситуации она сначала обошла глав всех фракций и сказала, что уходит в жесткую оппозицию. А позже проголосовала, например, за принятие ряда вопросов, инициированных Зе-командой. Поэтому ей сейчас не особо хочется светиться в каких-либо проектах, в том числе, Авакова — он для ОП сейчас как "красная тряпка", — говорит собеседник издания.

По его словам, сейчас Аваков действительно раздумывает о том, чтобы собрать партию условных патриотов, где будут как новые лица, близкие к военно-патриотическому движению, так и представители старой команды "Народного фронта".

"Он регулярно встречается с Яценюком и Гройсманом. У последнего осталась партийная структура в регионах. Сейчас он собирает в регионах местных "феодалов", которые могли бы его поддержать. Например, в Ивано-Франковской области, где он был с визитом вместе с оставшимися соратниками, его поддерживает бывший глава ОГА. Там Гройсман не тратит ничего на свою кампанию — все это делают местные ячейки. Плюс у него есть ресурс Рината Ахметова и его канала "Украина 24". Ахметов его поддерживает. Какое-то время Гройсмана думали объединять со Смешко, но вскоре отказались от этой идеи", — комментирует не под запись один из украинских политиков.

Пока и Гройсман и Яценюк и Аваков рассматривают поход под одним флагом, однако собеседники "Телеграфа" не исключат, что под выборы ситуация изменится.

"Гройсман сейчас не хочет портить отношения с Офисом президента, которые и раньше были не очень хорошие. Поход с Аваковым автоматически будет означать конфликт с Банковой, — говорит источник. — Участие Яценюка в любом политическом проекте также даст минус в рейтинг. А это значит, что выгоднее идти самостоятельно. Тем более, что Гройсману есть куда расширять свой электорат".

"Телеграф" обратился за комментарием к пресс-службам политиков, и спросил об их возможном объединении. В пресс-службе Владимира Гройсмана заявили, что "им ничего об этом неизвестно".

Политик, близкий к Авакову, не под запись прокомментировал, что патриотически настроенная электоральная ниша в Украине вакантна и именно на нее будет претендовать бывший министр и его новый проект.