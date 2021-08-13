Китайские деньги, Юлия Тимошенко, экспорт украинского зерна - почему задержали Андрея Власенко

Глава государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрей Власенко, которого 13 августа задержали в аэропорту Жуляны при попытке сбежать из страны подозревается в растрате государственных средств. Предварительно сумма убытков - 57 миллионов долларов США, что эквивалентно более 1.5 млрд гривен.

"Телеграф" разбирался кто такой Андрей Власенко и чем занималась возглавляемая им структура.

Власенко Андрей Владимирович с ноября 2020 года исполнял обязанности главы правления ГПЗКУ. Отметим, что в связи с его задержанием компанию возглавил замглавы правления Николай Волосянко.

До работы в Государственной продовольственно-зерновой компании Украины был директором Госпредприятия "Укрликтравы" - с 2018 по 2020 год. Его оттуда уволили после служебного расследования в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей и неудовлетворительным финансовым состоянием предприятия.

Частично в это же время он был депутатом Николаевского облсовета VII созыва от партии "Батькивщина". С этой партией его связывают буквально родственные узы. Андрей Власенко - двоюродный брат нардепа от "Батькивщины" Сергея Власенко.

Про политический аспект задержания Власенко пишут и блогеры, и инсайдеры. Сообщается, что Андрей Власенко - друг зятя Юлии Тимошенко.

Инсайдерский Телеграм-канал "Темный рыцарь" опубликовал данные, что за задержанием стоит Офис президента.

(Фото: Screenshot)

Почему вокруг ГПЗКУ всплывает сразу столько имен политиков? Эта корпорация - национальный оператор зернового рынка Украины. Она ведет деятельность в 20 областях Украины и объединяет 55 предприятий-филиалов, среди которых портовые элеваторы в Одессе и Николаеве.

В ведении корпорации закупка и экспорт зерна, производство муки, круп, комбикорма, хранение и перевозка зерновых и масленичных культур. Потенциальный объем хранения - 3,6 миллиона тонн зерновых.

Накануне назначения Власенко на пост и.о. главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в компании обнаружили недостачу зерна на 800 млн гривен.

Что же касается причины задержания, то по данным СМИ, ГПЗКУ должна была поставить зерно китайской China National Complete Engineering Corp. Но и.о. руководителя госкорпорации Власенко вместе с еще одним чиновником за деньги китайского кредита закупали зерновые через фиктивные предприятия и продавали их ниже рыночной цены другим компаниям.