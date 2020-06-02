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МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн

МВД: на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на более чем 800 млн
21:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:На Тернопольщине на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен, по этому факту возбуждено уголовное производство.

В Тернопольской области на складах Госрезерва обнаружили недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен, по этому факту возбуждено уголовное производство. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, передает пресс-служба МВД.

"На складах территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на сумму более 800 млн гривен. Для данного количества зерна понадобились бы почти 2700 вагонов. Сумма убытков - более 800 млн гривен", - отметил он.

По его словам, это вопиющий факт, ведь речь идет о государственных запасах, рассчитанных обеспечить население хлебом на случай форс-мажорной ситуации.

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"И эту так называемую "подушку безопасности" 40-миллионной страны банально разворовали и распродали. Молчать об этом - значит закрыть глаза и оставить воров без справедливого наказания за эти умышленные действия. Так нельзя, потому что это - преступление против собственных граждан. А эти так называемые "мыши" имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по Закону", - сообщил советник министра внутренних дел.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Советник министра подчеркнул, что в случае подтверждения заявленных фактов, виновных ждет суровое наказание.

"Упомянутые в моей иронической метафоре "мыши", которые якобы съели тысячи тонн зерна, обязательно будут выявлены и наказаны согласно украинского законодательства. Надеюсь, что ущерб, нанесенный государству и миллионам наших граждан, также будет возмещен", - добавил Михаил Апостол.

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Кроме того, он отметил, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тыс. тонн зерна, на другом - почти 20 тыс. тонн, на третьем - 112 тыс. тонн.

"В целом 150 тыс. тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворованы и проданы. Также нашли цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая. Если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов - цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа было приварено трубу, и только она была заполнена нефтепродуктами, а цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители также дадут оценку", - добавил советник министра.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу в отношении экс-руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) и двух директоров других обществ, обвиняемых в растрате более 88 млн гривен.

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Украина, Госрезерв, ГУНП.
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