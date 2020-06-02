За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тыс кибератак

Новости Украины:С 27 мая по 2 июня система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10 767 различных видов атак.

В целом же количество таких атак растет в течение последних нескольких недель. Это следует из информации, обнародованной Государственной службой связи и защиты информации.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) из них - это сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса Президента Украины", - сообщили в Госспецсвязи, подводя итоги периода с 27 мая по 2 июня.

Всего системой киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры за указанный период было зафиксировано на объектах мониторинга 115459 подозрительных событий, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (66%), попыток сетевого сканирования (27%), выявления сетевого трояна (3%), веб-атак (2%) и попыток получения прав администратора (2%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2451 киберинцидент, что на 27% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (4%).

Как сообщалось, с 20 по 26 мая 2020 года с 13 заблокированных DDoS-атак подавляющее большинство осуществлялась на сайты ОП.

С 13 по 19 мая были заблокированы 27 DDoS-атак - подавляющее большинство - на сайты ОП.

С 6 по 12 мая были заблокированы 18 DDoS-атак - подавляющее большинство - на сайты ОП.

С 28 апреля по 5 мая были заблокированы 10 DDoS-атак - подавляющее большинство - на сайты ОП.

С 18 по 24 апреля были зафиксированы 17 DDoS-атак, в частности на сайты ОП, Государственного бюро расследований и Госспецсвязи. Всего в этот период было зарегистрировано в три раза больше киберинцидентов, чем в среднем еженедельно регистрировалось в марте-апреле текущего года.