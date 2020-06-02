Новый транспорт: Минфин согласовал Николаеву привлечение кредитов

Новости Украины:Минфин Украины согласовал Николаеву кредитные проекты по приобретению нового транспорта.

Министерство финансов Украины согласовало Николаеву кредитные проекты по приобретению нового транспорта и модернизации сетей "Николаевоблтеплоэнерго".

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

"Министерство финансов согласовало объем и условия осуществления местных заимствований для финансирования проектов по улучшению инфраструктуры общественного транспорта и модернизации теплосетей. То есть, Минфин согласовал все три наши кредитные проекта на приобретение автобусов, троллейбусов, а также на программу КП "Николаевоблтеплоэнерго", - отметил мэр.

По его словам, сейчас остался один шаг - сессия горсовета - и можно приступать к проведению торгов.

В частности, речь идет о кредитных средствах от ЕБРР в сумме 20 млн евро сроком на 13 лет, на закупку новых троллейбусов, а также 500 тыс. евро на 7 лет для развития системы теплообеспечения в городе Николаеве от Северо-экологической финансовой корпорации (НЕФКО). Эти средства город планирует привлечь уже в этом году.