Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине МОН готовит Единую электронную образовательную платформу для детей и учителей
В Украине МОН готовит Единую электронную образовательную платформу для детей и учителей
Штаб ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", есть раненый
Штаб ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", есть раненый
Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
Два ближайших матча Карпат в УПЛ отменены
На 37-м году ушел из жизни обладатель премии "Лучший джазовый мужской вокал Украины"
Умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров

Новый транспорт: Минфин согласовал Николаеву привлечение кредитов

Новый транспорт: Минфин согласовал Николаеву привлечение кредитов
18:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Минфин Украины согласовал Николаеву кредитные проекты по приобретению нового транспорта.

Министерство финансов Украины согласовало Николаеву кредитные проекты по приобретению нового транспорта и модернизации сетей "Николаевоблтеплоэнерго".

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича.

"Министерство финансов согласовало объем и условия осуществления местных заимствований для финансирования проектов по улучшению инфраструктуры общественного транспорта и модернизации теплосетей. То есть, Минфин согласовал все три наши кредитные проекта на приобретение автобусов, троллейбусов, а также на программу КП "Николаевоблтеплоэнерго", - отметил мэр.

Президент объяснил, как решить проблему "кадрового голода" в Украине

По его словам, сейчас остался один шаг - сессия горсовета - и можно приступать к проведению торгов.

В частности, речь идет о кредитных средствах от ЕБРР в сумме 20 млн евро сроком на 13 лет, на закупку новых троллейбусов, а также 500 тыс. евро на 7 лет для развития системы теплообеспечения в городе Николаеве от Северо-экологической финансовой корпорации (НЕФКО). Эти средства город планирует привлечь уже в этом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Транспорт, Минфин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
02 В платье на голое тело: Оля Цибульская взбудоражила сеть эротическим видео
03 Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
04 Закрытие КПВВ на Донбассе: ООН обратилась к Украине
05 Залило нефтью: в двух городах РФ объявили режим ЧС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент объяснил, как решить проблему &quot;кадрового голода&quot; в Украине
Президент объяснил, как решить проблему "кадрового голода" в Украине
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
ООС: под Марьинкой ранен украинский военный
Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)
Huawei официально представила флагманский 5G-планшет (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь