Президент объяснил, как решить проблему "кадрового голода" в Украине

Новости Украины:В ОП заявили, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должено решать высшее образование.

В Украине существует кадровый голод, и эту проблему должено решать высшее образование. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями ведущих высших учебных заведений Украины, передает пресс-служба Президента.

Сообщается, что на встрече "Глава государства подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование".

"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил Президент.

Зеленский также напомнил, что в Украине учится более миллиона студентов. Большая часть из них не хочет оставаться на родине. А из тех, кто остается, многие не работает по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - обратился Президент к участникам встречи.

Сообщается, что на встрече обсудили вопросы оптимизации высших учебных заведений (ВУЗ), расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк и председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Так, Бабак заявил, что задача Комитета по вопросам образования, науки и инноваций и парламента в целом - создать законодательные условия для развития системы высшего образования и ее дальнейшей эволюции. Сейчас Верховная Рада уже сделала отдельные шаги по изменениям в системе финансирования университетов, которые будут стимулировать улучшение качества.

Теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

"Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические планы - это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия. У нас есть много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству", - отметил он.

Руководители ведущих ВУЗов отметили важное значение возможностей для развития образования, что дает новый закон о высшем образовании, привлечении бизнеса к формированию кадров, создании механизмов венчурных фондов, финансировании стартапов и в целом необходимости законодательных инициатив для преобразования отечественного образования в современное, комфортное и успешное.

Руководители ВУЗов также акцентировали внимание на важности развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов, развития сети общежитий.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что в правительстве не могут найти кандидатуры на вакантные места министров из-за "кадрового голода".