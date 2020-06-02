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В Украине МОН готовит Единую электронную образовательную платформу для детей и учителей

В Украине МОН готовит Единую электронную образовательную платформу для детей и учителей
18:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:МОН Украины готовит Единую электронную образовательную платформу, которая будет вмещать видеоуроки для всех классов.

Министерство образования и науки Украины готовит Единую электронную образовательную платформу, которая будет вмещать видеоуроки для всех классов. Воспользоваться ею можно будет в случае пропуска урока или для повторения или изучения темы.

Об этом рассказал глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает официальный сайт политической партии "Слуга народа".

"Уже сегодня Министерство образования и науки готовит Единую электронную образовательную платформу, где будут собраны видеоуроки для всех классов, вся программа. Это будут те уроки, которые мы транслировали во время карантина, а также планируем доснять оставшуюся учебную программу. Любой и в любой момент сможет без проблем повторить или выучить любую тему - например, в случае пропуска урока по болезни", - отметил Бабак.

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По его словам, воспользоваться онлайн-платформой сможет и учитель, пришедший на замену в класс.

"Кроме того, МОН уже работает над системой электронного дневника, где будет информация обо всех успехах ученика в открытом для ребенка и родителей доступе", - добавил Бабак.

Как сообщалось, как сообщили в МОН, школьники обязательно вернутся в классы, как только это позволит эпидемиологическая ситуация, однако элементы дистанционного обучения останутся в системе образования.

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Украина, МОН, Карантин.
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