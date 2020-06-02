ВНО 2020: даты, приглашение и инструкция

Новости Украины:Подробная информация о пробном внешнем независимом оценивании, необходимом для подготовки к главному тестированию.

Пробное ЗНО-2020: даты и приглашение

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) проводят для того, чтобы каждый из желающих мог ознакомиться с процедурой тестирования и узнать все "подводные камни" перед окончательным оцениванием.

Это возможность хорошо подготовиться и исключить возникновение нежелательных ситуаций, которые могут повлиять на результат.

По информации Украинского центра оценивания, все участники пробного ВНО получили соответствующие приглашения-пропуска на тестирование.

Найти их можно в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте вашего регионального центра оценивания качества образования.

Чтобы войти в этот кабинет, необходимо ввести логин и пароль, полученные ранее от регионального центра.

"Для того чтобы распечатать приглашение-пропуск для участия в пробном ВНО, необходимо воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск", – рассказали в центре оценивания.

Пробное ВНО с украинского языка и литературы состоится 15 июня, из всех других учебных предметов – 17 июня.

Это определено приказом Украинского центра оценивания качества образования от 21.05.2020 № 70.

Вход в пункты проведения тестирования будет допускаться при наличии:

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам – до 23 июня.

Для безопасного прохождения тестирования в условиях пандемии коронавируса стоит просмотреть эту инструкцию.

Украинский центр оценивания просит быть максимально ответственными, следовать рекомендациям медиков, не подвергать себя и других опасности, следить за самочувствием перед тестированием и при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома.

Безусловно важно пользоваться средствами индивидуальной защиты, а также соблюдать правила социального дистанцирования.

В Украинском центре оценивания не исключают вероятность переноса тестирования на другие даты.

Сейчас есть два "рабочих" варианта: или провести ВНО по всей Украине в конце августа, если большое количество областей не смогут этого сделать в июне в связи с эпидемиологической ситуацией; или для отдельных регионов устроить специальные дополнительные сессии. О том или ином решении обещают сообщить отдельно.