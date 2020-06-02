ООС: под Марьинкой ранен украинский военный

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет об острелах украинских позиций.

Украинский военнослужащий получил ранение возле г.Марьинка Донецкой области вследствие снайперского обстрела со стороны российских наемников во вторник.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"2 июня российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий.

Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.