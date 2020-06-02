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Поступление 2020: абитуриентам из Крыма и Донбасса расширили возможности

Поступление 2020: абитуриентам из Крыма и Донбасса расширили возможности
16:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине в 2020 году поступающие территорий Донецкой и Луганской областей и территорий Крыма могут без ВНО поступить в любое учебных заведений.

В 2020 году поступающие неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированных территорий Крыма могут без ВНО поступить в любое из уполномоченных учебных заведений, где будут работать образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Для этого абитуриентам нужно обратиться в одно из образовательных центров с 9 июня до 23 октября 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Раньше поступающие из Крыма могли по упрощенной процедуре поступать только через образовательные центры "Крым-Украина", а с Донбасса - через "Донбасс-Украина". В 2020 году Министерство образования и науки расширило для жителей Крыма и Донбасса сеть образовательных центров и разрешило детям из оккупированных территорий выбирать для поступления любое из почти 100 заведений высшего и профессионального передвысшего образования", - сказал заместитель Министра образования и науки Егор Стадный.

Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить

Отмечается, что образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 9 июня по 23 октября в каждом из заведений, список которых Министерство образования и науки публиковало ранее. Такие центры будут функционировать в каждом заведении высшего и профессионального передвысшего образования в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной Украине территории, а также будут созданы на базе ряда университетов и колледжей, подчиненных Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики.

Следовательно, абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе на бюджетные места, должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах: поступающие из Крыма - не позднее 20 августа; поступающие из Донбасса - не позднее 22 августа.

Те, которые не успеют этого сделать в августе, до 23 октября могут подавать заявления для поступления на контракт.

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Украина, ВНО, МОН.
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