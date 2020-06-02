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Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить

Минздрав: после 22 июня карантин в Украине могут продлить
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине карантин может быть продлен и после 22 июня.

Карантин в Украине может быть продлен и после 22 июня.

Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

"Сейчас он (карантин - ред.) будет длиться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию", - сказал Ляшко.

COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте

Он отметил, что если ситуация с заболеваемостью будет на таком же уровне, то карантин будет адаптивным, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

Ляшко добавил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

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Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап смягчения карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 2 июня в Украине лабораторно подтверждено 24 340 случаев COVID-19. За сутки 328 новых случаев. Выздоровели от COVID-19 10 078 человек, умерли 727.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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