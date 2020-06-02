Смягение карантина: в Киевской области уже работает более 100 детсадов

Новости Украины:На Киевщине уже открылось более 100 учреждений дошкольного образования.

В Киевской области уже открылось более 100 учреждений дошкольного образования.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга.

"На сегодняшний день в Киевской области уже открылось 114 учреждений дошкольного образования, в которые принято 2 589 детей. Поэтапное открытие учреждений дошкольного образования продолжается", - рассказал Володин.

Как сообщалось, в Минздраве обнародовали развернутый перечень правил работы детсадов во время карантина.

Как сообщалось, в связи с развитием ситуации с коронавирусом на днях Минздрав может обратиться к правительству с требованием отменить смягчения карантина в некоторых областях.