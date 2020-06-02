Система видеофиксации превышения скорости начала давать первые плоды

Новости Украины:Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды.

Количество нарушений скоростного режима на украинских дорогах сократилось на 40% уже на второй день использования системы видеофиксации, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Запуск системы видеофиксации превышения скорости начал давать первые плоды! Так, в понедельник, за 9 часов работы с 00:00 до 9:00, система зафиксировала 17477 случаев превышения скоростного режима. А на второй день работы системы, за те же 9 часов нарушителей стало - 10 469 или на 40% меньше! Это означает, что вероятность совершения ДТП связанного с нарушением водителем скоростного режима также снизилась", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, всего в Киеве за первые 17 часов работы камер автоматической фиксации зафиксировано 35 762 события.