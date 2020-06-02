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COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте

COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте
16:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:ЦОЗ назвал правила безопасности, следуя которым можно уберечься от инфицирования COVID-19 в общественном транспорте.

Центр общественного здоровья назвал правила безопасности, следуя которым можно уберечься от инфицирования COVID-19 в общественном транспорте.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦОС.

"Какие правила безопасности следует соблюдать, чтобы уберечься от инфицирования COVID-19 в общественном транспорте. Вирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) передается от человека к человеку капельным и контактным путями. Поэтому в местах большого скопления людей есть высокий риск передачи инфекции. Во время пользования общественным транспортом может быть трудно придерживаться физического дистанцирования. Поэтому тщательное соблюдение правил респираторной защиты и гигиены рук являются ключевыми мерами безопасности", - говорится в сообщении.

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Указано, что при возможности лучше избегать пользования общественным транспортом.

"Теплое время года создает хорошие условия для хождения пешком и езды на велосипеде. Если вы все же решили пользоваться общественным транспортом, перед тем как зайти в него необходимо надеть маску. Во время поездки в транспорте трудно избежать контакта с потенциально загрязненными поверхностями и предметами: перилами, сидениями, наличными и тому подобное. Поэтому после выхода следует помнить, что руки испачканы и ими нельзя касаться лица, особенно глаз, рта и носа", - указано в сообщении.

Отмечается, что при первой возможности нужно вымыть руки водой с мылом в течение 20-40 секунд или обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

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Украина, Заражение, Коронавирус.
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