Кредиты 5-7-9%: в Украине за неделю банки выдали кредитов на 55,5 млн

Новости Бизнеса:В Украине за последнюю неделю мая банки-партнеры выдали 75 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

За последнюю неделю мая банки-партнеры выдали 75 кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на сумму в 55,5 млн грн.

Об этом сообщает Минфин.

"Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" набирает обороты. Только за последнюю неделю мая банки-партнеры выдали 75 новых кредитов по базовым условиям программы на общую сумму в 55,5 млн гривен. Всего же в рамках программы уже выдано 554 кредита на сумму более трети миллиарда гривен (348,4 млн грн)", - говорится в сообщении.

Кроме того, банки начали кредитование по новому инструменту программы - частичные кредитные гарантии. На прошлой неделе Укргазбанк выдал два таких "гарантированных кредита" на общую сумму 2,8 млн гривен.

Также банки-партнеры программы начали прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19. В частности за неделю спрос на займы под такие условия составил 346 млн гривен. 20% портфеля сформировали частные банки, которые недавно присоединились к программе.

"На прошлой неделе Фонд подписал соглашение о партнерстве с тремя новыми банками. Теперь возможностями программы "Доступные кредиты 5-7-9%" могут воспользоваться клиенты одного из лидеров банковского рынка по работе с малыми и средними предприятиями - Альфа-Банка, а также банка ГЛОБУС и Поликомбанка. В ближайшее время будут подписаны соглашения с ОТП Банком и Международным Инвестиционным Банком", - добавили в Министерстве.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины расширил программу кредитования бизнеса 5-7-9%, поэтому, беспроцентные ставки по кредиту будут доступны тем, кто сохранит не менее 60% фонда оплаты труда и 80% численности персонала.