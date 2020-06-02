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МИД: Украина и Польша ведут переговоры по соглашению о трудовых мигрантах

МИД: Украина и Польша ведут переговоры по соглашению о трудовых мигрантах
00:21 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Бизнеса:Украина и Польша могут заключить соглашение насчет сезонных работников.

Украина и Польша могут заключить соглашение насчет сезонных работников, чтобы "урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов" в Польше.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-служб МИД Украины, об этом шла речь на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

"Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами.

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Стороны рассматривают возможность заключения соглашения в области трудоустройства сезонных рабочих, которое позволит урегулировать актуальные вопросы пребывания украинских трудовых мигрантов на территории Польши", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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Польша, МИД, Заробитчане.
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