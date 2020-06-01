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Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа

Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Рейсы запланированы из Мюнхена, Франкфурта, Барселоны, Тель-Авива, Лондона, Берлина, Варшавы, Нью-Йорка, Амстердама, Хельсинки, Аликанте, Неаполя, Стамбула, Софии, Гамбурга, Дубая, Рима, Еревана, Вены, Дели, Парижа, Майами, Аммана, Шарм-эш-Шейха, Стокгольма, Вильнюса, Омана, Эр-Рияда, Мадрида, Дюссельдорфа, Хургады, Ташкента, Торонто.

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало ряд новых специальных рейсов в Украину из разных стран мира, которыми могут воспользоваться украинцы, находящиеся за границей, для возвращения домой.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Продолжаем возвращать наших граждан из-за рубежа домой. Анонсирован ряд новых специальных рейсов, запланированных на ближайшее время из разных стран мира. До того, как будет восстановлено регулярное пассажирское авиасообщение, наши граждане могут ими воспользоваться", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Отмечается, что рейсы запланированы из Мюнхена, Франкфурта, Барселоны, Тель-Авива, Лондона, Берлина, Варшавы, Нью-Йорка, Амстердама, Хельсинки, Аликанте, Неаполя, Стамбула, Софии, Гамбурга, Дубая, Рима, Еревана, Вены, Дели, Парижа, Майами, Аммана, Шарм-эш-Шейха, Стокгольма, Вильнюса, Омана, Эр-Рияда, Мадрида, Дюссельдорфа, Хургады, Ташкента, Торонто.

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Как сообщалось ранее, ранее Криклий назвал первые страны, с которыми Украина возобновит авиационное сообщение с 15 июня. По его словам, авиасообщение будет возобновлено по наиболее популярным туристическим направлениям. В частности, речь идет о Турции, Греции, Кипре, Грузии.

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Карантин, Министерство инфраструктуры Украины, Коронавирус, Владислав Криклий, Обсервація.
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