Главы МИД Украины и Туркменистана провели телефонный разговор

Об этом шла речь во время телефонного разговора министров, сообщает пресс-служба МИД.
«Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Туркменистана договорились уже в ближайшее время организовать переговоры по видеосвязи украинских и туркменских компаний, заинтересованных в сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кулеба подчеркнул важность прямого контакта между бизнесами двух стран, который будет способствовать увеличению торговли и инвестиций. По его словам, МИД Украины создает возможности для украинских компаний за рубежом, в частности в Туркменистане.
В свою очередь Мередов выразил высокий встречный интерес к оживлению торговли и инвестиций, особенно привлечению украинских компаний к инфраструктурным проектам в Туркменистане.
Стороны договорились развивать сотрудничество двух стран в политической, торговой, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. В этом контексте они согласились усилить диалог между МИД Украины и МИД Туркменистана и вскоре подписать Программу сотрудничества внешнеполитических ведомств.
Министры также обменялись опытом по противодействию распространению вируса COVID-19 и преодолению последствий пандемии и договорились всесторонне способствовать восстановлению положительной динамики взаимной торговли.
Дмитрий Кулеба поздравил Рашида Мередова с юбилеем и высоко оценил его личный вклад в развитие дружественных украинско-туркменских отношений.
В МИД напомнили, что в развитие договоренностей, достигнутых по результатам телефонного разговора 2 апреля министров иностранных дел Украины и Туркменистана, 15 апреля в режиме видеоконференции состоялись политические консультации заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердинияза Матиева.