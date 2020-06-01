Главы МИД Украины и Туркменистана провели телефонный разговор

Новости Украины:Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Туркменистана Рашид Мередов договорились наладить прямой контакт украинских и туркменских компаний.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министров, сообщает пресс-служба МИД.

«Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Туркменистана договорились уже в ближайшее время организовать переговоры по видеосвязи украинских и туркменских компаний, заинтересованных в сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба подчеркнул важность прямого контакта между бизнесами двух стран, который будет способствовать увеличению торговли и инвестиций. По его словам, МИД Украины создает возможности для украинских компаний за рубежом, в частности в Туркменистане.

В свою очередь Мередов выразил высокий встречный интерес к оживлению торговли и инвестиций, особенно привлечению украинских компаний к инфраструктурным проектам в Туркменистане.

Стороны договорились развивать сотрудничество двух стран в политической, торговой, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. В этом контексте они согласились усилить диалог между МИД Украины и МИД Туркменистана и вскоре подписать Программу сотрудничества внешнеполитических ведомств.

Министры также обменялись опытом по противодействию распространению вируса COVID-19 и преодолению последствий пандемии и договорились всесторонне способствовать восстановлению положительной динамики взаимной торговли.

Дмитрий Кулеба поздравил Рашида Мередова с юбилеем и высоко оценил его личный вклад в развитие дружественных украинско-туркменских отношений.

В МИД напомнили, что в развитие договоренностей, достигнутых по результатам телефонного разговора 2 апреля министров иностранных дел Украины и Туркменистана, 15 апреля в режиме видеоконференции состоялись политические консультации заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердинияза Матиева.