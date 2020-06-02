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В УЗ рассказали, сколько перевезли пассажиров в первый день возобновления курсирования

В УЗ рассказали, сколько перевезли пассажиров в первый день возобновления курсирования
17:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook

Новости Украины:В "Укрзализныце" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов – 1 июня - перевезли в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

АО "Укрзализныця" (УЗ) в первый день возобновления курсирования пригородных поездов – 1 июня - перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Вместе с тем "Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде в железнодорожном транспорте, ведь только сознательное отношение и неукоснительное соблюдение рекомендаций Минздрава гарантируют безопасность проезда по железной дороге", - говорится в сообщении.

Кроме того, УЗ напоминает: во время проезда ж/д транспортом необходимо находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках; пользоваться санитайзером для рук; соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м; в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

COVID-19 в Украине: медики рассказали, как не заразится в общественном транспорте

За первый день после возобновления железнодорожных пассажирских перевозок услугами компании воспользовалось 5,8 тыс. пассажиров ночных и скоростных поездов.

"Средняя населенность пассажирских поездов в этот день составила 80%. Это хороший новый старт. Мы очень рады, что курсирование возобновилось и пассажиры к нам так быстро возвращаются. Кстати, с начала возобновления продажи проездных документов уже приобретено более 100 тыс. билетов, из них только 1 июня - около 34 тыс.", - сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик, которого цитирует пресс-служба.

Он также напомнил, что для удобства пассажиров с 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления: удлиненная предварительная продажа уже открыта на 28 пар пассажирских поездов.

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Украина, Пассажиры, УЗ.
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