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Денис Шмыгаль встретился с представителями Всеукраинского совета церквей

Денис Шмыгаль встретился с представителями Всеукраинского совета церквей
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Украины:Денис Шмыгаль заверил в намерениях правительства создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия дл полного осуществления религиозных богослужений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил в намерениях правительства создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления религиозных обрядов и богослужений, но подчеркнул, что пандемия еще не преодолена.

Об этом он заявил во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, сообщает пресс-служба главы правительства.

Премьер-министр поблагодарил членов ВСЦиРО за то, что абсолютное большинство религиозных организаций прислушивались к рекомендациям по противодействию эпидемии коронавируса и приняли решение приостановить проведение богослужений в обычном режиме и присоединились к их трансляции в онлайн-режиме. 

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Он напомнил, что сейчас продолжается период адаптивного карантина, а с 22 мая в регионах, где произошло его ослабление, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер превенции. «Надо понимать, что все это происходит при обстоятельствах, когда пандемия еще не побеждена. Количество больных в Украине вышло на так называемое «плато». 300-400 человек болеют каждый день, и это примерно равно количеству людей, которые выздоравливают ежедневно, но у нас еще нет отрицательной динамики, поэтому надо соблюдать меры безопасности», - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство стремится «создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений».

В то же время Шмыгаль "согласился с мнением" о возможности пересмотра в сторону уменьшения требований о количестве присутствующих во время религиозных мероприятий. «Надеюсь мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, а мы вернулись к привычной жизни», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства также поддержал инициативу проводить встречи с ВСЦиРО один раз в квартал. 

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В свою очередь представители религиозных организаций предоставили правительству ряд предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций, упрощение оформления гуманитарной помощи, поднимали вопрос государственной семейной политики, роли церквей в привлечении инвестиций в Украину и тому подобное.

Министр социальной политики Марина Лазебная по просьбе представителей церквей упростить оформление гуманитарных грузов сообщила, что на время пандемии Минсоцполитики уже упростило процедуру признания грузов как гуманитарных, что позволило делать это за один день, а на будущее в Министерстве хотят сделать этот процесс автоматическим.

По данным правительственной пресс-службы, во встрече приняли участие старший епископ Украинской евангельской церкви, председательствующий ВСЦиРО Василий Райчинец, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, президент Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, представитель Объединения иудейских религиозных организаций Украины, юридический советник главного раввина г. Киева и Украины Геннадий Белорицкий, викарий Киевской епархии Украинской православной церкви, епископ Барышевский Виктор, епископ Украинской лютеранской церкви Вячеслав Горпинчук, епископ Римско-католической церкви в Украине, ординарий Киево-Житомирский Виталий Кривицкий, председатель украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав, глава Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины Ахмед Моххамад Мутих Тамим и представители других церквей и религиозных организаций. Со стороны правительства присутствовали министр социальной политики Марина Лазебная, министр Кабинета министров Олег Немчинов, в.и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Украина, Кабмин, Рада.
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