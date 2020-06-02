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Штаб ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", есть раненый

Штаб ООС: боевики 7 раз нарушали "тишину", есть раненый
18:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обтрелов украинских позиций с начала суток.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-центре.

По украинским военнослужащим, выполняющих задачи у Павлополя в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие. Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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